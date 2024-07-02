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Специалисты МЧС рассказали о засухе и лесных пожарах самарцам

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики предупреждают: лето в 2024 г. будет очень жарким, а температура даже в центральных регионах страны будет значительно выше нормы.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Сильная жара и отсутствие осадков может привести к засухе, которая всегда опасна из-за диких пожаров. Как вести себя во время пожара в лесу, какие правила стоит соблюдать во время засухи и как вести себя при пожаре, рассказали гостям Штаба общественной поддержки начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Самаре Алексей Раскин и старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Самаре Евгений Бадыгов.

Евгений подробно остановился на том, какие причины могут вызвать пожар во время засухи: "В основном, все причины пожаров, зависят от человека. Самая первая причина  — это неосторожное обращение с огнем. Едете на машине, либо где-нибудь на природе отдыхаете, а брошенный вами окурок может стать причиной пожара. Жарили шашлыки, не затушили костер — также может произойти пожар. Брошенная стеклянная бутылка тоже очень хорошо преломляет свет как линза, и сухая трава очень легко может воспламениться".

Много ли мы знаем о засухе, неурожае, выяснили во время интерактивного экоквиза "Засуха как экологическая проблема". Студенты, волонтеры и активисты "Молодой Гвардии" не только проверили свои знания по этой теме, но и вспомнили правила безопасного поведения на каникулах — в  лесу и на открытых водоемах.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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