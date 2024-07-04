В Самаре впервые пройдет областной чемпионат по гонкам с препятствиями

В Самаре впервые пройдет чемпионат области по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Соревнования состоятся в субботу, 13 июля, на сертифицированной полосе препятствий на стадионе "Орбита". Полоса состоит из восьми секций: шаги, большое колесо, барьеры, кольца, бревно баланс, колеса, перелеты и финишная стена.
В рамках соревнований пройдет инструктаж по технике безопасности, затем состоятся отборочные старты и забеги на выбывание отдельно среди мужчин и среди женщин.
Принять участие в соревнованиях могут все желающие жители Самарской области старше 18 лет при наличии медицинского допуска, полиса обязательного медицинского страхования и страховки от несчастных случаев.
Регистрация открыта до 10 июля
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.