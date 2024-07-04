В Самаре впервые пройдет областной чемпионат по гонкам с препятствиями

В Самаре впервые пройдет чемпионат области по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования состоятся в субботу, 13 июля, на сертифицированной полосе препятствий на стадионе "Орбита". Полоса состоит из восьми секций: шаги, большое колесо, барьеры, кольца, бревно баланс, колеса, перелеты и финишная стена.

В рамках соревнований пройдет инструктаж по технике безопасности, затем состоятся отборочные старты и забеги на выбывание отдельно среди мужчин и среди женщин.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие жители Самарской области старше 18 лет при наличии медицинского допуска, полиса обязательного медицинского страхования и страховки от несчастных случаев.

Регистрация открыта до 10 июля