Региональная общественная приемная партии "Единая Россия" в Самарской области отметила свое 16-летие

16 лет назад по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева была создана первая общественная приемная "Единой России". Вскоре они появились во всех регионах страны.

Региональная общественная приемная партии в Самарской области собрала в Штабе Общественной поддержки тех, кто все эти годы работал "в связке", плечом к плечу: депутатов, юристов, волонтеров, общественные организации, сотрудников общественных приемных местных отделений "Единой России".

Руководитель Региональной общественной приемной партии Виктор Воропаев напомнил друзьям и партнерам факты "биографии" и этапы развития приемных в области: "Цифры свидетельствуют об эффективности работы: свыше 44,5 тысячи обращений было принято от граждан, из них 13867решены положительно. Квалифицированные консультации получил 29871 заявитель. Стоит отметить тот факт, что свыше 10 тысяч граждан обратились по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг". Качественную и четкую работу Региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Самарской области обеспечивает коллектив, состоящий всего из шести сотрудников", - подчеркнул Воропаев.

Общественная приемная стала барометром общественного мнения, который позволяет вести анализ основных социально-экономических проблем региона, выявлять проблемные участки. Напомнил и о том, что при общественной приемной действует Консультационный центр по вопросам догазификации.

"Для меня общественная приемная - это, прежде всего, работа с людьми и на благо людей. Часто заявители обращаются в приемную, когда их вопросы не решаются на других уровнях. С каждым годом число обратившихся становится все больше, и это говорит о растущем доверии жителей региона. Общественные приемные востребованы во всех районах и городах области и служат каналом связи между народом и властью. Мы открыты для всех!" - отметил руководитель Региональной приемной в Самарской области Виктор Воропаев.

Заместитель председателя думы городского округа Самара, руководитель депутатского объединения "Единой России" Сергей Рязанов уверен, что пройден хороший путь и впереди приемные партии ждет еще более интересная и важная работа.

"Наша с вами задача - не уйти в бюрократию. Мы должны все решать сами, быстро и оперативно. Я все время сравниваю нас с другими партиями. Такого количества приемов граждан, такого комплексного подхода к решению вопросов нет ни у одной партии. Мы должны, прежде всего, слушать, слышать и выполнять", - считает вице-спикер городской думы.

Сергей Рязанов подчеркнул, что одной из приоритетных задач для всех должна оставаться поддержка семей участников СВО.

Региональная общественная приемная председателя партии "Единая Россия" в Самарской области занимается вопросами помощи участников специальной военной операции и членам их семей. Это место, куда каждый человек может прийти за поддержкой, отметил Виктор Воропаев: "Мы помогаем тем, кому это нужно: семьям, детям, пенсионерам, участникам СВО и их близким. На площадках партии проходят юридические консультации, встречи с депутатами, организован сбор помощи фронту и жителям новых регионов".

Своим опытом многолетнего сотрудничества с Региональной общественной приемной поделились депутаты Самарской губернской думы Роман Балтер и Анна Дубасова.

Депутаты-единороссы, помощники депутатов, волонтеры и организации-партнеры получили благодарственные письма за эффективное взаимодействие и многолетнее плодотворное сотрудничество. Особо отметили руководителей общественных приемных местных отделений партии внутригородских районов Самары Татьяну Миронову, Сергея Челнокова, Полину Буткевич и Марию Кондратьеву из Волжского района.

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием, где за чашечкой ароматного чая обсудили пути повышения эффективности работы с населением и дальнейшие перспективы развития общественных приемных, работу партнерских организаций на площадках Штаба общественной поддержки "Единой России".

Напомним, Региональная общественная приемная партии (как и Штаб общественной поддержки) располагается по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 107, телефон для обращений граждан и запись на прием к депутатам: 8(846) 260-18-18.