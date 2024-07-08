РТК-Сервис расширил каналы связи "Ростелекома" в 36 регионах России

Инженерная команда РТК-Сервис реализовала масштабный проект по увеличению пропускной способности и модернизировала оборудование BRAS на сети "Ростелекома". Работы выполнены без перерывов или сбоев в работе инфраструктуры сети.
Центр компетенций по сетевым технологиям компании РТК-Сервис по заказу "Ростелекома" провел модернизацию более 60 устройств сетевого оборудования BRAS и увеличил пропускную способность сети оператора до стандарта 1Gbps в 36 регионах России — от Калининграда до Иркутска.
Это связано с необходимостью передавать постоянно растущий объем трафика действующих клиентов компании и создания резерва для обеспечения непрерывно возрастающей абонентской базы.
РТК-Сервис перепроектировал сети для каждого макрорегиона с учетом интеграции с локальными биллинговыми системами, внедрил новые маршрутизаторы широкополосного удаленного доступа BRAS, а также модернизировал существующее оборудование.
Часть узлов BRAS РТК-Сервис заменил на новые, другую — перенес в точки с более актуальной нагрузкой, что позволило оптимизировать использование оборудования. Такой подход позволяет операторам связи максимально продуктивно использовать имеющееся в наличии дорогостоящее оборудование при модернизации сети.
Все площадки, на которых одновременно велись строительно-монтажные и пусконаладочные работы десятков единиц BRAS, функционально взаимосвязаны, что потребовало максимальной слаженности этапов работы и четкого следования графику.
"Ростелеком" уделяет большое внимание развитию и модернизации сети фиксированного широкополосного доступа (ШПД), по масштабам которой оператору нет равных в стране. Только в 2023 году "Ростелеком" инвестировал 12,8 млрд руб. в данное направление бизнеса, увеличив охват на 1,3 млн домохозяйств (до 41 млн).
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие