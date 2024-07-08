РТК-Сервис расширил каналы связи "Ростелекома" в 36 регионах России

Инженерная команда РТК-Сервис реализовала масштабный проект по увеличению пропускной способности и модернизировала оборудование BRAS на сети "Ростелекома". Работы выполнены без перерывов или сбоев в работе инфраструктуры сети.

Центр компетенций по сетевым технологиям компании РТК-Сервис по заказу "Ростелекома" провел модернизацию более 60 устройств сетевого оборудования BRAS и увеличил пропускную способность сети оператора до стандарта 1Gbps в 36 регионах России — от Калининграда до Иркутска.

Это связано с необходимостью передавать постоянно растущий объем трафика действующих клиентов компании и создания резерва для обеспечения непрерывно возрастающей абонентской базы.

РТК-Сервис перепроектировал сети для каждого макрорегиона с учетом интеграции с локальными биллинговыми системами, внедрил новые маршрутизаторы широкополосного удаленного доступа BRAS, а также модернизировал существующее оборудование.

Часть узлов BRAS РТК-Сервис заменил на новые, другую — перенес в точки с более актуальной нагрузкой, что позволило оптимизировать использование оборудования. Такой подход позволяет операторам связи максимально продуктивно использовать имеющееся в наличии дорогостоящее оборудование при модернизации сети.

Все площадки, на которых одновременно велись строительно-монтажные и пусконаладочные работы десятков единиц BRAS, функционально взаимосвязаны, что потребовало максимальной слаженности этапов работы и четкого следования графику.

"Ростелеком" уделяет большое внимание развитию и модернизации сети фиксированного широкополосного доступа (ШПД), по масштабам которой оператору нет равных в стране. Только в 2023 году "Ростелеком" инвестировал 12,8 млрд руб. в данное направление бизнеса, увеличив охват на 1,3 млн домохозяйств (до 41 млн).