В Штабе общественной поддержки "Единой России" наградили юных героев и их родителей

В Самаре прошла встреча с юными жителями региона — героями, которые в трудную минуту не растерялись и сумели спасти чью-то жизнь.

В честь Дня семьи, любви и верности наградили детей и их родителей. Идея пришла активистам "Молодой Гвардии", поддержала инициативу ребят координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике регионального парламента Марина Сидухина.

"Благородство ребят заслуживает самого глубокого уважения, — отметила координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина. — Но все начинается с семьи. Все, что дают родители детям, они потом воплощают в своих семьях. И, безусловно, за каждым подвигом ребят стоят их родители, ведь именно они сумели воспитать настоящих героев".

Несмотря на юный возраст этих подростков с полным правом можно назвать настоящими героями. Каждый из них совершил подвиг и спас жизнь человека. Сызранец Антон Косырев пришел на торжественную встречу вместе с мамой. Ирина Косырева, волнуясь, рассказывает, что сын, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти тонущего.

Юная спортсменка Вероника Андреева из Безенчукского района — еще один герой нашего времени. В 2023 г. ее наградили медалью "Юный Герой" от ВОО "Молодая Гвардия Единой России" при содействии Самарского регионального отделения. Настоящий спортивный характер у девочки — от папы и мамы. Ансар Нурушев из Кинель-Черкасского района, Дмитрий Леонтьев — из Сергиевского. Сегодня ребята стали старше, а на момент, когда пришлось столкнуться с опасностью один на один, многие сами были еще детьми.

Малик Уринов из Октябрьска в 11 лет спас тонущего младшего брата своего одноклассника во время майского разлива. "В тот момент и не думал ни о какой опасности для себя, просто кинулся в воду, он меня снизу обхватил, я поплыл к берегу", — вспоминает юный герой.

В копилку наград молодых отважных земляков добавилась еще и благодарность от депутата Марины Сидухиной и сладкие подарки к празднику. И не обошлось без дружеских посиделок за чаем, ведь семья — это про тепло, помощь и любовь. И это необходимо каждому герою в любом возрасте, уверены активисты партпроекта "Крепкая семья" в регионе и самарские молодогвардейцы.