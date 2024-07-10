В Штабе общественной поддержки "Единой России" обсудили вопросы психологической помощи для участников СВО и их близких

Для них война расколола мир и жизнь на до и после — уроженец Чапаевска, участник СВО, боец штурмовой бригады Николай приходит в себя дома после тяжелого ранения. Восстановление обещает быть долгим, впереди еще не одна операция, позади — бои, потери боевых товарищей, тяжелые военные будни. Услышав, что есть возможность поговорить с профессиональным психологом, мужчина не раздумывая, пришел на консультацию в Штаб общественной поддержки.

"После контузии стал заикаться, голова очень болит, — поделился боец, — и конечно, нервы никуда не годятся — срываюсь, а сам справиться с этим не могу".

Московский психолог, волонтер фонда "Своих не бросаем" Елена Кузина —активно практикует в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко, рассказывает самарским коллегам об опыте реабилитации тех, кто прошел суровые фронтовые испытания. В первую очередь, по ее словам, необходимо понимать, что с обычными мерками к таким людям подходить нельзя:

"Ребята возвращаются оттуда другие. Отсюда и конфликты в семье, и в обществе, и огромный внутренний разлом. Им сейчас нужна помощь и психологическая, и медицинская, и социальная. Порой даже оформление элементарных документов, вся эта бумажная процедура приводит к психологическому срыву".

Помимо самих бойцов СВО особо нуждаются в поддержке их жены и дети, родители, вдовы погибших, а также те, чьи сыновья и мужья пропали без вести. Это категория — особенно непростая, утверждают специалисты, психологическое консультирование здесь приходится вести порой круглосуточно.

Удивительной жизненной историей поделился еще один участник встречи. Самарец Максим Батурин получил тяжелое ранение в зоне боевого соприкосновения, долго лечился, а сегодня сам помогает тем, кто никак не может прийти в себя от пережитого — мужчина прошел обучение и проводит психологические консультации.

"На гражданке многие из тех, кто воевал, не находят себя, им кажется, что мир стал другим, — поделился Максим. — Я сам прошел тяжелую реабилитацию, испытал все на себе и, главное, не просто пожалеть, а дать человеку надежду на то, что в этой жизни он может снова себя найти".

Пообщаться с бойцами СВО и послушать профессионалов пришли и молодогвардейцы-новобранцы. Молодежному активу "Единой России" очень важны советы старших коллег: ребятам предстоит поездка на новые территории с гуманитарной миссией. Кроме того, на днях в Самарский регион приезжают 150 юных жителей ДНР, с которыми молодогвардейцы тоже будут работать и особый подход здесь тоже очень важен.