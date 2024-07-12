Холдинг Т1 на ИННОПРОМ-2024: ИТ-эксперты оценили текущий уровень перехода объектов КИИ на российские технологии

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, провел сессию "Импортозамещение ПО для КИИ. Ускорение миграции на отечественный софт и ПАКи" в рамках крупнейшей международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024. Участниками дискуссии стали руководители госкорпорации "Роскосмос", ПАО "РусГидро", компании "Синара Алгоритм", а также АО "Атомстройэкспорт". Они обозначили прогнозы перехода на отечественные цифровые продукты и обсудили вопросы классификации объектов, относящихся к КИИ. Модератором встречи выступил главный редактор аналитического портала TAdviser Александр Левашов.

В ходе беседы генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов подчеркнул, что позитивно оценивает текущую ситуацию по замещению иностранных технологий: "Многие участники рынка преуспели в оснащении своего ИТ-ландшафта отечественными продуктами, а мы активно этому содействуем, создавая необходимые ИТ-решения. Есть и отягощающие факторы в виде сжатых сроков и недостатка ресурсов, однако даже в этих условиях задачи импортозамещения успешно решаются, особенно в таких сферах, как финансы, ритейл, телеком. Промышленный сектор также активно трансформируется, при этом по темпу внедрения технологий обгоняет другие отрасли. Сейчас крупный бизнес стратегически подходит к выбору отечественных решений, а российские вендоры разрабатывают такое промышленное ПО, которое отвечает современным стандартам и высоким требованиям к информационной безопасности".

"Импортозамещение на объектах КИИ действительно показывает хорошие результаты. Если говорить о нашем опыте, то особо значимый проект (ОЗП) по созданию централизованной системы PLM мы завершим в июне 2025 года, после чего начнем работу по миграции на единую систему предприятий госкорпорации. Мы осознаем, что заменить все ИТ-системы в такие сжатые сроки — сложная задача для всей отрасли, однако в то же время видим большой потенциал: и вендоры, и интеграторы, и заказчики прикладывают усилия для выполнения регуляторных требований", — прокомментировал Андрей Потапов, директор департамента по цифровизации госкорпорации "Роскосмос".

Кроме того, участники встречи конкретизировали факторы, которые способствуют достижению импортонезависимости. К ним отнесли внедрение единых отраслевых стандартов, продвижение открытых платформ и протоколов для обеспечения совместимости отечественных решений, а также консолидацию усилий лидеров цифрового рынка, которая позволит совместно создавать сложные отраслевые решения.

"Мы начали процесс перестройки ИТ-ландшафта на отечественный стек давно и к текущему моменту с замещением отечественного ПО продвинулись довольно далеко. Однако ситуация обстоит более напряженно в сфере аппаратного обеспечения — предельно важно работать над выстраиванием производственной цепочки. Если вернуться к софту, то мы сотрудничаем с вендорами, а при выборе решений четко формируем запрос рынка и определяем необходимую функциональность, что также помогает поставщикам разрабатывать востребованные решения", — прокомментировала Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО "Атомстройэкспорт".

Сергей Хомяков, директор департамента информационных технологий и цифрового развития ПАО "РусГидро" отметил, что сильная сторона российских поставщиков в том, что они готовы подстраиваться под потребности заказчиков и кастомизировать решения: "Рынок уже давно начал заниматься вопросами импортозамещения, что и позволяет сейчас демонстрировать позитивные результаты в отдельных сегментах. Что касается результатов импортозамещения на сегодня: в корпоративном сегменте у нас все системы или уже замещены, или находятся в активной фазе импортозамещения. В технологическом сегменте процесс протекает медленнее из-за необходимости замены ПО только в комплексе с иностранным оборудованием, но и там у нас уже более трети — российские. Мы внимательно смотрим на российский рынок и обращаем внимание в большей степени на тех вендоров, которые могут дорабатывать свои решения под наши требования. В этом смысле отечественные продукты очень гибкие, это дает им большой потенциал".

"Создание отечественных продуктов проходит достаточно активно, хотя и есть проблемные части, например, внедрение PLM — систем для управления жизненным циклом изделия. Хорошо себя проявляют индустриальные центры компетенций, потому что дают возможность определить, что нужно рынку, а также позволяют делиться успешным опытом с коллегами. Кроме того, сейчас поставщики дорожат каждым заказчиком, поэтому внимательно отрабатывают все комментарии, что и позволяет создать высококлассный продукт, превосходящий по качеству западные аналоги", — отметил Кирилл Колесников, генеральный директор "Синара Алгоритм".

Помимо этого, в рамках сессии обсуждались стимулы и меры господдержки для перехода, а также подходы к мониторингу процесса импортозамещения КИИ регулятором.

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, которая в этом году в 14-й раз объединила лидеров реального сектора и ИТ-компании, обеспечивающие развитие их цифровой инфраструктуры. В выставке в Екатеринбурге приняли участие более 45 тысяч человек из 60 регионов страны и иностранных государств.