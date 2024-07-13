В Самаре автобусы №№ 6, 170, 50 временно изменят направление

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В Самаре несколько автобусных маршрутов временно изменят схему движения, сообщает городской департамент транспорта. Причина - дорожные работы по проспекту Кирова (на участке от ул. Молодежной до ул. Ново-Садовой в направлении ул. Ново-Садовой).