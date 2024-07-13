В Самаре автобусы №№ 6, 170, 50 временно изменят направление

В Самаре несколько автобусных маршрутов временно изменят схему движения, сообщает городской департамент транспорта. Причина - дорожные работы по проспекту Кирова (на участке от ул. Молодежной до ул. Ново-Садовой в направлении ул. Ново-Садовой).
"Объезд автобусов м-та №6,170 ул.Ново-Садовая (дублер),ул.Георгия Димитрова с разворотом на кольце (ул.Молодежная,ул.Георгия Димитрова) ,ул. Георгия Димитрова далее по маршруту. Автобусы маршрута № 50 при выезде на линию в направлении ООТ "ул.Батайская" следуют ул.Ново-Садовая (дублер), ул.Георгия Димитрова с разворотом на кольце (ул.Молодежная,ул.Георгия Димитрова) ,ул.Димитрова далее по маршруту", - отмечается в сообщении.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?