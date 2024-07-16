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Партии Власть и политика

Штабу общественной поддержки "Единой России" исполнилось полгода

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За это время прошло почти 600 мероприятий, ведь штаб — "точка сборки" для всех неравнодушных и активных жителей региона.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Здесь встречаются с известными политиками и лидерами общественного мнения, обучают политическому лидерству и ведению социальных сетей, проводят шахматные турниры, курсы для медиков и волонтеров, психологов и ветеранов СВО, награждают лучшие студенческие отряды и молодежных лидеров, играют в интеллектуальные игры и сражаются на кибер-аренах.

На площадке штаба побывали спасатели и тележурналисты, известные самарские актеры и спортсмены, министры и депутаты Госдумы.

Некоммерческие организации, ТОСЫ, участники грантовых президентских конкурсов и гражданские активисты могут реализовать на площадке штаба общественной поддержки любой свой проект или идею и с успехом делают это.

Штаб оборудован всем необходимым для проведения мероприятий различного уровня: есть спикер-зал, в котором комфортно могут разместиться до 70 гостей, коворкинг, зона мастер-классов, выставочное пространство и детский уголок, здесь проходят выставки рисунков и фоторабот, вебинары, ВКС и онлайн-мероприятия. В день рождения Александра Пушкина здесь открыли литературную гостиную и запустили буккроссинг.

Благодаря наличию разных по сути и назначению площадок, можно проводить до пяти мероприятий одновременно. Кроме того, для тех гостей, которые приходят с детьми, всегда есть чем занять ребенка: в детской зоне есть карандаши, краски и фломастеры, настольные игры и мини-тренажеры.

Штаб общественной поддержки "Единой России" находится на ул. Революционной, 107 и работает с 10:00 до 19:00.

Узнать о мероприятиях Штаба Общественной поддержки или присоединиться к его деятельности можно в группе ВК или по тел. +7 (846) 300-22-30.

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