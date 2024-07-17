На Тольяттинской ТЭЦ Самарского филиала ПАО "Т Плюс"завершены средние ремонты энергетического котла производительностью 420 тонн пара в час и турбоагрегата мощностью 100 МВт. Работы провели в рамках плановой подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов.
В целом сейчас предприятия Самарского филиала "Т Плюс" вошли в пик ремонтной кампании, которая идет по утвержденным графикам.
На текущий момент выполняются капитальные и средние ремонты трех турбоагрегатов, а также четырех котлоагрегатов с общей производительностью 1 370 тонн пара в час. Все работы выполняются в соответствии с графиками.
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И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается