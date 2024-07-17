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ЖКХ и благоустройство Общество

Предприятия Самарского филиала "Т Плюс" вошли в пик ремонтной кампании

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Тольяттинской ТЭЦ Самарского филиала ПАО "Т Плюс"завершены средние ремонты энергетического котла производительностью 420 тонн пара в час и турбоагрегата мощностью 100 МВт. Работы провели в рамках плановой подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов.

В целом сейчас предприятия Самарского филиала "Т Плюс" вошли в пик ремонтной кампании, которая идет по утвержденным графикам.

На текущий момент выполняются капитальные и средние ремонты трех турбоагрегатов, а также четырех котлоагрегатов с общей производительностью 1 370 тонн пара в час. Все работы выполняются в соответствии с графиками.

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