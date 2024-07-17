Волонтеры "Единой России" проводили домой ребят из Снежного и встретили новую смену из ДНР

Дети из подшефного города Снежное провели в Самарской области 21 день в детском оздоровительном центре "Березки". Для ребят организовали образовательные, культурные и оздоровительные мероприятия, а также экскурсии по Самарской губернии.
Три недели пролетели незаметно, и вот настало время прощания. Активисты "Молодой Гвардии" помогли ребятам донести вещи, проводили в зал ожидания, а затем — до вагонов.
"Уже третье лето подряд к нам прибывают дети из нашего подшефного города Снежное. Мы рады гостям. Уверен, им понравилось в нашем регионе. Готовы встречать новую смену юных жителей Донбасса", — поделился руководитель регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" Антон Родионов.
Уже третий год подряд регион организует отдых для детей из Снежного. В июне в губернию по приглашению правительства Самарской области приехали 146 ребят. К концу лета количество отдохнувших на волжских берегах школьников из Донбасса достигнет 500.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!