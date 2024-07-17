Волонтеры "Единой России" проводили домой ребят из Снежного и встретили новую смену из ДНР

Дети из подшефного города Снежное провели в Самарской области 21 день в детском оздоровительном центре "Березки". Для ребят организовали образовательные, культурные и оздоровительные мероприятия, а также экскурсии по Самарской губернии.

Три недели пролетели незаметно, и вот настало время прощания. Активисты "Молодой Гвардии" помогли ребятам донести вещи, проводили в зал ожидания, а затем — до вагонов.

"Уже третье лето подряд к нам прибывают дети из нашего подшефного города Снежное. Мы рады гостям. Уверен, им понравилось в нашем регионе. Готовы встречать новую смену юных жителей Донбасса", — поделился руководитель регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" Антон Родионов.

Уже третий год подряд регион организует отдых для детей из Снежного. В июне в губернию по приглашению правительства Самарской области приехали 146 ребят. К концу лета количество отдохнувших на волжских берегах школьников из Донбасса достигнет 500.