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"Единая Россия" проведет спортивные фестивали по футболу, баскетболу и борьбе

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийские фестивали дворового футбола и баскетбола, а также по спортивной борьбе пройдут в рамках партийного проекта "Детский спорт".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Содействие здоровому образу жизни и создание условий для развития массового и любительского спорта являются важными задачами народной программы "Единой России" и партийного проекта "Детский спорт", об этом напомнила федеральный координатор партийного проекта "Единой России", депутат Госдумы Ирина Роднина, оценивая успехи регионов в строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и реконструкции школьных спортзалов.

Завершено строительство на 97 объектах из 100, сообщила Роднина. Но наблюдается некоторое отставание по строительству "умных" спортплощадок: из 42 запланированных объектов открыто только 14. Координатор предложила активам партпроекта в регионе взять под свой контроль реализацию программы, чтобы к началу учебного года было сдано более половины спортивных объектов.

Самарской области нет среди отстающих. В прошлом году всего пять субъектов РФ получили финансирование на строительство модульных спортивных комплексов в рамках партийного проекта "Детский спорт". И Самарская область вошла в их число, рассказал координатор проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер.

Кроме того, за последние четыре года завершен капитальный ремонт 14 спортивных залов, расположенных в сельской местности. Были реконструированы школьные спортивные залы в пос. Глушицкий Большечерниговского района и с. Большое Ермаково Кошкинского района.

В планах партпроекта модернизация школьных спортзалов в сельской местности, увеличение количества "умных" спортплощадок и ФОКОТов, усиление оборудованием и инвентарем уже имеющихся спортивных объектов, проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков.

По инициативе партийного проекта в регионах предлагается провести VI Всероссийский фестиваль детского дворового футбола среди юношей и девушек 13-14 лет, III Всероссийский фестиваль баскетбола 3Х3 среди юношей и девушек 13-14 лет Первый всероссийский фестиваль спортивной борьбы "Борьба в школу" среди юношей и девушек 11-13 лет.

Фестиваль спортивной борьбы проводится в два этапа: I этап — региональный проводится в субъектах РФ с сентября по ноябрь, а финал соревнований пройдет в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года.

Председатель областной Федерации спортивной  борьбы, координатор партийного проекта "Zа самбо" Александр Живайкин рассказал, что в Самаре в День физкультурника на набережной Волги у бассейна ЦСКА ВВС пройдет финал фестиваля борьбы "Новая высота".

"Как и организаторы фестиваля спортивной борьбы, мы тоже решили объединить на одном ковре на свежем воздухе представителей всех дисциплин борьбы, а также самбо в рамках федерального партийного проекта "Za самбо". На празднике запланированы конкурсы для зрителей и выступления титулованных спортсменов по боевому самбо и панкратиону. Впервые будет реализован проект "Рекорды Самарской набережной", где каждый желающий сможет проверить свои силы", — сообщил Александр Живайкин.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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