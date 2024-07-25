Активисты "Молодой Гвардии" со всех регионов ПФО проводили гуманитарный конвой в новые регионы

Активисты МГЕР и волонтеры "Единой России" — участники молодежного форума "IВолга" отправили гуманитарный груз на Донбасс. Автомобили отправились на передовую, а 1000 школьных рюкзаков в рамках акции "Собери ребенка в школу" — детям Донбасса из многодетных и малообеспеченных семей, из семей, чьи родители сейчас на СВО. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Груз сформировали и отправили активисты "Молодой гвардии" и волонтеры "Единой России", представляющие в Самаре делегации региональных отделений со всего Приволжского федерального округа. Ребята приехали для участия в молодёжном форуме, который проводится на гостеприимной самарской земле в 13 раз.

Встретиться с молодыми активистами и участниками форума "IВолга" приехали председатель ВОО "Молодая Гвардия Единой России", член президиума генерального совета партии "Единая Россия" Антон Демидов и федеральный координатор МГЕР по ПФО. Андрей Шакулов. Они приглашены в качестве гостей и экспертов на форум.

Молодогвардейцы встретились в поселке Курумоч у памятной стелы "Павшим воинам в 1941–1945 гг.", на которой начертано: "Люди! Покуда сердца стучатся — помните, какой ценою завоёвано счастье, помните!". Мемориал установлен в поселковом сквере Победы в 1980 году, к 35-летию победы над фашизмом.

"Это очень символично: ребёнок и солдат, который его защищает", — уверены самарские молодогвардейцы. Именно отсюда было решено отправить гуманитарный конвой — для солдат, и для детей.

"Из Самарской области мы передаем три машины "Нива" нашим бойцам на передовую и 1000 рюкзаков в рамках акции "Собери ребенка в школу", которые поедут на Донбасс. В рюкзаках — пеналы, тетради. ручки, все самое необходимое для школы. Часть груза будет отправлена в город Снежное, которые курирует Самарская область", — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Доставили автомобили ВАЗ 2121 из Автограда тольяттинские волонтёры. Руководитель МГЕР г. о. Тольятти Александр Платицын отметил: "Сегодня вместе с активистами "Молодой Гвардии" мы передаём отечественные автомобили Нивы, которые обладают малозаметностью, электромагнитной совместимостью. Они будут переданы в зону специальной военной операции для наших бойцов, где они будут работать на нашу победу!".

Сразу после отправки груза ребята возложили цветы к памятной стеле Павшим бойцам, затем отправились на Фестивальную поляну.

Напомним, что молодежный форум "iВолга" проходит в Самарской области с 24 июля по 1 августа и собрал на Мастрюковской поляне в Самарской области более 2 тысяч участников со всей России. Их ждет насыщенная культурная, деловая и образовательная программа.