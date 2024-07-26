На площадке штаба общественной поддержки "Единой России" прошел День Бразилии

Утро началось с бразильского кофе, а вечер завершился настоящим бразильским карнавалом, сообщили в пресс-службе самарского реготделения партии "Единая Россия".

Бразильский карнавал — это яркие цвета, ритмы самбы и невероятно красивые маски, уверены в штабе. Открыли тематический слот мастер-классом по изготовлению бразильской карнавальной маски от "королевы корон" и дизайнера Светланы Снежиной.

Маски — часть бразильской культуры и с древних времен были неотъемлемой частью ритуалов и обрядов. Но для бразильского карнавала самое главное — декор масок, рассказала участникам мастер-класса Светлана.

Для украшения масок используют разнообразные техники и материалы: краски, стразы, мех, перья, роскошные ткани и кружева. Дети и взрослые смогли проявить свои креативные способности и создать по-настоящему интересные, необычные и яркие маски.

Вечером атмосферу праздника создавали артисты и музыканты концертного ансамбля и школы карнавальной бразильской самбы "SAMBARA". Ритмы карнавала Рио-де-Жанейро охватили площадку Штаба общественной поддержки. Бесконечно влюбленный в бразильскую карнавальную самбу барабанщик и дирижер этого потрясающего коллектива Дмитрий Серебряков и его коллеги провели мастер-класс для всех желающих. Каждый, кто пришел вечером в штаб, смог попробовать свои силы в игре на различных бразильских инструментах.

Депутат городской думы Кинеля Дмитрий Стеняев поделился впечатлениями: "Впервые принимаю участие в подобном мастер-классе. Было необычно и очень ярко, много музыки. Это очень интересный опыт".

С ним солидарны и активисты "Молодой Гвардии". Завершился вечер зажигательными ритмами самбы под бразильские барабаны в исполнении сводного оркестра коллектива "SAMBARA", волонтеров и депутатов "Единой России", активистов "Молодой Гвардии" и всех, кто решил провести этот знойный вечер в Штабе Общественной поддержки "Единой России".