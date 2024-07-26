В Штабе общественной поддержи "Единой России" отметят Международный день тигра

В понедельник, 29 июля, в 15:00, в Штабе общественной поддержи "Единой России" (ул. Революционная, 107) в Самаре отметят Международный день тигра.
Для пришедших проведут мастер-класс (6+) по рисованию тигра тушью в китайском стиле. Познакомит с техникой рисования студентка Самарского художественного училища, мастер тату и преподаватель изобразительного искусства Маргарита.
Автор лучшей работы, сделанной на мастер-классе, получит суперприз от Штаба общественной поддержи.
Все работы участников мастер-класса станут номинатами онлайн-конкурса "Рисуем тигра", который проходит 29, 30 и 31 июля в группе штаба.
Автор лучшей работы получит пригласительный на двоих в Самарский зоопарк, где сможет познакомится с тиграми лично.
Все материалы предоставят организаторы мероприятия. Количество мест ограничено, необходима регистрация.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!