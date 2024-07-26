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В Штабе общественной поддержи "Единой России" отметят Международный день тигра

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 июля, в 15:00, в Штабе общественной поддержи "Единой России" (ул. Революционная, 107) в Самаре отметят Международный день тигра.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Для пришедших проведут мастер-класс (6+) по рисованию тигра тушью в китайском стиле. Познакомит с техникой рисования студентка Самарского художественного училища, мастер тату и преподаватель изобразительного искусства Маргарита.

Автор лучшей работы, сделанной на мастер-классе, получит суперприз от Штаба общественной поддержи.

Все работы участников мастер-класса станут номинатами онлайн-конкурса "Рисуем тигра", который проходит 29, 30 и 31 июля в группе штаба.

Автор лучшей работы получит пригласительный на двоих в Самарский зоопарк, где сможет познакомится с тиграми лично.

Все материалы предоставят организаторы мероприятия. Количество мест ограничено, необходима регистрация.

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