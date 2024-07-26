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В Самарской области открыли первый "Женский Клуб"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С такой инициативой выступили активистки партпроекта "Женское движение Единой России" в Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Женский Клуб" открыли в Самаре на базе Центра занятости. Первая встреча объединила многодетных матерей Самарской области. Для них специалисты Центра занятости организовали две площадки: на одной из них прошел мастер-класс по арт-терапии по работе со стрессом от тренера Ксении Никишиной, а на второй площадке состоялся семинар "Основы предпринимательской деятельности".

"В центре занятости — современные удобные пространства, в которых в рамках "Женских клубов" возможно организовывать встречи, инициировать события, которые помогут женщинам в развитии, профориентации, выборе карьерной траектории, начале своего дела и снижении уровня тревожности. И самое главное, участницей встреч в наших клубах может быть любая женщина и участница любого сообщества", — подчеркнула координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области, депутат гордумы Самары Светлана Макушева.

"Женское движение Единой России" реализует проект вместе с Минтруда и Центрами занятости. В "Женском клубе" можно получить помощь в профориентации, консультации психологов и юристов, присоединиться к волонтерским проектам.

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