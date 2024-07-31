В международный день дружбы на площадке штаба общественной поддержки "Единой России" прошел "Марафон семейных традиций"

В гости пришли победители марафона, юнкоры молодежной редакции и координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области, председатель комитета регионального парламента по демографии, здравоохранению и социальной политике Марина Сидухина.

В Марафоне семейных традиций, который проходил в марте, приняли участие 76 семей различных национальностей, проживающих на территории самарского региона. Они предоставили на конкурс видеоролики, в которых они поделились своими семейными традициями. Теперь настало время подведения итогов марафона.

Чаепитие на Руси — многовековая традиция застолий русского народа, и потому все участники проекта, которые дошли до финала, собрались за большим столом и чашечкой ароматного чая, а кто не смог присутствовать лично — присоединился онлайн.

Большая семья — большая радость, уверена координатор самого семейного проекта "Единой России" Марина Сидухина.

"Сегодня ощутила себя членом большой и дружной семьи в Штабе общественной поддержки Самарской области. В гости к нам приехали семьи победителей конкурса "Марафон Семейных Традиций". Эти семьи — настоящий парад лучших из лучших. Вот мама с 10-ю детьми. Все поют. Старшие уже работают, а младшие — мамины помощники. Ее слова повторяли многие участники: чужих детей не бывает! Другая национальная семья всех удивила армянским танцем. Спортивная семья не успевала перечислять достижения взрослых и детей за всю историю совместной жизни. Национальная песня на мордовском языке мокши поразила всех участников. И, конечно, семья — благотворитель. Та, которая создала свой фонд помощи нашим ребятам — участникам СВО. Маленький Егорка с радостью подтвердил, что его папа и мама- герои!", — поделилась впечатлениями от встречи Марина Геннадьевна.

Победителями проекта стали 6 семей: это семьи Крутовых, Хачатуровых, Есиных, Поляковых, Суфиджановых и Таршиных.

Каждая семья пришла не с пустыми руками — а с творческими номерами и кулинарными сюрпризами. И уезжали из Штаба тоже с подарками.

"Мы надеемся, что будет ещё не один повод собраться всем нам за одним столом, рассказать о своих достижениях, показать свою смекалку, получить дружескую поддержку и поделиться секретами счастливой семейной жизни", — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, что проект "Марафон семейных традиций" инициирован молодежной редакцией Самарской области и поддержан Домом дружбы народов Самарской области