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В Штабе общественной поддержки "Единой России" пройдет неделя полезных встреч

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 по 11 августа в Штабе общественной поддержки "Единой России" запланированы встречи в помощь молодым родителям и педагогам, занятия по самопрезентации для молодежи, творческие мастер-классы для взрослых и детей и "День муниципалитета".

Фото: пресс-служба "Единой России"

Лето — отличный повод для молодых специалистов и будущих выпускников, чтобы найти работу и начать строить карьеру, или хорошо подумать об этом, уверены эксперты по трудоустройству.

5 августа, в 10:00, специалисты-психологи Центра занятости населения ждут на площадке Штаба всех жителей Самары и губернии от 16 лет и старше, заинтересованных в профессиональной самореализации.

Участники  мероприятия рассмотрят основные аспекты успешной самопрезентации, дадут практические советы, как вести себя на собеседовании и станут участниками квиза "Назад в будущее". В игровой форме участники интеллектуальной битвы узнают о забытых ремеслах и современных трендах, и увидят, какие новые профессии появятся в эпоху технологий.

Руководство к действию и первые шаги по развитию мышления для детей от четырех до 16 лет представим на площадке Штаба общественной поддержки 6 августа, в 17:00.

Как развить мышление у детей и взрослых, расскажет и покажет эксперт и проектировщик развивающего обучения, консультант методистов и педагогов, генеральный директор АНО ДПО Открытый институт "Развивающее образование" Екатерина Губенко. Занятие будет интересно молодым родителям, бабушкам и дедушкам и конечно же, педагогам.

Кстати, пока родители на лекции, в коворкинге  пройдет мастер-класс для детей по изготовлению гипсовых фигур и подсвечников. Количество мест ограничено, регистрация по ссылке.

8 августа, в 11:00, всех патриотов родного края приглашают на "День муниципалитета". Своими достижениями поделятся с жителями Самары лучшие люди Волжского района: артисты, волонтеры, фермеры, мастера художественного промысла.

Кроме того, 8 августа во Всемирный день кошек и в преддверии Всемирного дня бездомных животных, который пройдет 17 августа, стартует еще один социальный проект. Штаб общественной поддержки хочет привлечь внимание к проблеме бездомных котов и оказать помощь социальному проекту "ДоброХвост" вместе с жителями губернии и зооприютами региона.

Еще в Штабе накануне Дня физкультурника запланированы встречи с известными самарскими спортсменами, открытые тренировки по йоге, фитнесу, самбо и другим видам спорта.

Подробности акций и мастер-классов в социальных сетях Штаба.

Все мероприятия бесплатные.

Адрес Штаба общественной поддержки "Единой России": Самара, ул. Революционная, 107, (вход с ул. Печерской).

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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