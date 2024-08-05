В Самаре открылся конкурс ПАО "Транснефть" "Лучший по профессии"

Торжественное открытие корпоративного конкурса профессионального мастерства среди работников организаций системы "Транснефть" на звание "Лучший по профессии" состоялось в Самаре, во Дворце спорта им. В.С. Высоцкого.

Участие в конкурсе принимают 218 работников, представляющие 23 организации системы "Транснефть". Участниками соревнований станут представители 15 профессий: операторы нефтепродуктоперекачивающих станций и слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, трубопроводчики линейные, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, водители грузового автомобиля и машинисты экскаватора, охранники и электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования групп вдольтрассовых линий и средств электрохимической защиты, а также специалисты по общественным коммуникациям. Все участники — победители отборочных туров, которые прошли на предприятиях системы "Транснефть" весной и летом 2024 года.

Продемонстрировать профессиональное мастерство в реальной рабочей обстановке, показать уровень теоретической и технической подготовки конкурсанты смогут на четырёх учебных и производственных площадках — станции смешения нефти площадки "Самара", Центральной базе производственного обслуживания, в Новокуйбышевском учебном центре и на линейной производственно-диспетчерской станции "Воскресенка".

"Каждый год разворачиваются напряженные состязания среди профессионалов своего дела. Появляется новое, импортозамещающее, оборудование, добавляются профессии, растут и требования к конкурсантам. Желаю всем участникам победы и дальнейших свершений", — отметил в приветственном слове вице-президент ПАО "Транснефть" Борис Король.

Руководители и ключевые специалисты профильных подразделений ПАО "Транснефть" оценят профессиональные навыки и уровень теоретической подготовки конкурсантов. Большое внимание будет уделено оценке соблюдения правил и норм промышленной безопасности и охраны труда. Итоги будут подведены 8 августа.

"Мы благодарны компании "Транснефть" за решение проводить конкурс профессионального мастерства на cамарской земле. Профессионализм кадров — это главное кредо предприятий нашего региона, в том числе и АО "Транснефть - Приволга", — отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.