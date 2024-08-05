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В Самаре открылся конкурс ПАО "Транснефть" "Лучший по профессии" Стало известно, где отключат свет с 3 по 9 августа Самарские нефтяники выпустили в Волгу более 31 тысячи мальков стерляди Новокуйбышевские нефтехимики выпустили в Волгу более 40 тысяч мальков стерляди В Кошкинском и Ставропольском районах временно отключат свет 1 августа

ТЭК Экономика и бизнес

В Самаре открылся конкурс ПАО "Транснефть" "Лучший по профессии"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Торжественное открытие корпоративного конкурса профессионального мастерства среди работников организаций системы "Транснефть" на звание "Лучший по профессии" состоялось в Самаре, во Дворце спорта им. В.С. Высоцкого.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Участие в конкурсе принимают 218 работников, представляющие 23 организации системы "Транснефть". Участниками соревнований станут представители 15 профессий: операторы нефтепродуктоперекачивающих станций и слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, трубопроводчики линейные, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, водители грузового автомобиля и машинисты экскаватора, охранники и электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования групп вдольтрассовых линий и средств электрохимической защиты, а также специалисты по общественным коммуникациям. Все участники — победители отборочных туров, которые прошли на предприятиях системы "Транснефть" весной и летом 2024 года.

Продемонстрировать профессиональное мастерство в реальной рабочей обстановке, показать уровень теоретической и технической подготовки конкурсанты смогут на четырёх учебных и производственных площадках — станции смешения нефти площадки "Самара", Центральной базе производственного обслуживания, в Новокуйбышевском учебном центре и на линейной производственно-диспетчерской станции "Воскресенка".

"Каждый год разворачиваются напряженные состязания среди профессионалов своего дела. Появляется новое, импортозамещающее, оборудование, добавляются профессии, растут и требования к конкурсантам. Желаю всем участникам победы и дальнейших свершений", — отметил в приветственном слове вице-президент ПАО "Транснефть" Борис Король.

Руководители и ключевые специалисты профильных подразделений ПАО "Транснефть" оценят профессиональные навыки и уровень теоретической подготовки конкурсантов. Большое внимание будет уделено оценке соблюдения правил и норм промышленной безопасности и охраны труда. Итоги будут подведены 8 августа.

"Мы благодарны компании "Транснефть" за решение проводить конкурс профессионального мастерства на cамарской земле. Профессионализм кадров — это главное кредо предприятий нашего региона, в том числе и АО "Транснефть - Приволга", — отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Корпоративный конкурс профмастерства проводится с 2001 года. Его главной задачей является повышение профессионального мастерства, уровня технической подготовки, развитие творческого отношения к труду, а также обмен опытом между работниками предприятий системы "Транснефть".

В 2024-м Самарская область стала местом корпоративных финальных состязаний уже в четвёртый раз, конкурсы на базе АО "Транснефть - Приволга" проходили в 2003, 2009 и 2019 годах.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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