В День физкультурника Самару ждет фестиваль спортивной борьбы

10 августа в рамках партийных проектов "Единой России" "Zа самбо", "Детский спорт" и всероссийского летнего марафона сторонников партии "Сила России" на набережной Волги пройдет финал фестиваля борьбы "Новая высота".

Впервые на одном ковре на открытом воздухе встретятся представители всех дисциплин борьбы, а также зрителей ждут выступления титулованных спортсменов по боевому самбо и панкратиону.

"Мы решили объединить на одном ковре на свежем воздухе представителей всех дисциплин борьбы, а также самбо в рамках федерального партийного проекта "Za самбо". Впервые будет реализован проект "Рекорды Самарской набережной", где каждый желающий сможет проверить свои силы", - сообщил координатор проекта партии "Единая Россия" "Za самбо", председатель областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

С 16 до 21 часа на набережной пройдут детские поединки по борьбе и самбо, конкурсы, показательные выступления, а в 21 час самарцы увидят выступления титулованных спортсменов - самбистов и борцов.

"Вот уже второй год подряд наша Федерация борьбы готовит свою спортивную площадку на Дне физкультурника. Можно бесконечно долго рассказывать о пользе здорового образа жизни, но личный пример воодушевляет по-настоящему", - уверен Александр Живайкин.

Напомним, фестиваль борьбы "Новая высота" проводится при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства спорта Самарской области.