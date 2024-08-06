В День физкультурника Самару ждет фестиваль спортивной борьбы

10 августа в рамках партийных проектов "Единой России" "Zа самбо", "Детский спорт" и всероссийского летнего марафона сторонников партии "Сила России" на набережной Волги пройдет финал фестиваля борьбы "Новая высота".
Впервые на одном ковре на открытом воздухе встретятся представители всех дисциплин борьбы, а также зрителей ждут выступления титулованных спортсменов по боевому самбо и панкратиону.
"Мы решили объединить на одном ковре на свежем воздухе представителей всех дисциплин борьбы, а также самбо в рамках федерального партийного проекта "Za самбо". Впервые будет реализован проект "Рекорды Самарской набережной", где каждый желающий сможет проверить свои силы", - сообщил координатор проекта партии "Единая Россия" "Za самбо", председатель областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.
С 16 до 21 часа на набережной пройдут детские поединки по борьбе и самбо, конкурсы, показательные выступления, а в 21 час самарцы увидят выступления титулованных спортсменов - самбистов и борцов.
"Вот уже второй год подряд наша Федерация борьбы готовит свою спортивную площадку на Дне физкультурника. Можно бесконечно долго рассказывать о пользе здорового образа жизни, но личный пример воодушевляет по-настоящему", - уверен Александр Живайкин.
Напомним, фестиваль борьбы "Новая высота" проводится при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства спорта Самарской области.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!