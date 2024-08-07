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Партии Власть и политика

В Штабе общественной поддержки развеяли мифы о "цифровом рубле"

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Многие издания пугают россиян тем, что скоро пенсии будут выплачиваться цифровыми рублями. Разобраться в том, что такое "цифровой рубль" на площадку Штаба общественной поддержки пригласили экспертов, предпринимателей, финансистов и пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Более половины жителей самарского региона считают цифровой рубль важным экономическим прорывом, который не только обезопасит россиян от мошенников, но и упростит жизнь. Но не все россияне готовы к подобным нововведениям.

"Люди пожилого возраста, особенно в небольших городах, предпочитают держать деньги в наличной форме, потому что им сложно осуществлять переводы и платежи по банковским картам или они не умеют пользоваться банковскими приложениями на смартфонах", — уверены участники лекции "Рубль 2.0" в Самаре.

Нужно максимально информировать жителей региона, а особенно пожилых людей о подобном нововведении, уверены в Штабе общественной поддержки, и готовы это сделать вместе с активистами партпроектов "Цифровая Россия" и "Старшее поколение".

О том, что такое цифровой рубль, как работает криптовалюта и зачем "тапают" хомяка, рассказала жителям областной столицы аналитик компании "Открытый код", активист партийного проекта "Цифровая Россия" и помощник координатора проекта Изабелла Мельник. Кроме того, участники лекции узнали, когда заработает цифровой рубль, зачем его вводят и как его можно будет использовать.

"Цифровой рубль — это электронный аналог обычного рубля, совмещающий свойства наличных и безналичных денег. По задумке Центробанка, цифровой рубль станет новым, третьим вариантом российской национальной валюты. Банк будет контролировать выпуск и общее количество цифровых денег. Счета в цифровых рублях будут храниться не в отдельных коммерческих банках, а на серверах. Сфера практического применения — достаточно обширна", — рассказала Изабелла.

"Подробно разобрали что такое цифровая валюта и что такое цифровой рубль, узнал для себя много нового. Считаю, что такие образовательные мероприятия очень нужны. Возможно, стоит проводить в двух вариантах: онлайн для тех, кто ограничен по времени, но очень интересуется этой темой, и оффлайн — для людей старшего возраста, чтобы они смогли неторопливо все изучит и задать все интересующие вопросы", — уверен участник мероприятия Иван.

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Последние комментарии

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Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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