Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в ночном забеге "Огни Самары"

В День физкультурника состоялся ночной забег "Огни Самары", который объединил более 1 800 участников из семи стран мира и 120 городов России. Для легкоатлетов забега в темное время суток были предусмотрены индивидуальные фонарики.
24 сотрудника "Тольяттиазота" — представители различных служб и подразделений — приняли участие в соревнованиях. Заводчане преодолевали дистанции в 5 и 10 км в личном зачете, а также корпоративном забеге 5×5 км.
Александр Барков, слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта и обслуживания технологического оборудования, вошел в десятку лучших в своей возрастной категории на дистанции 5 км. Его результат составил 22 минуты 27 секунд. Корпоративная команда ТОАЗа заняла 8-е место с общим результатом 2 часа 6 минут.
Все участники марафона получили тематические коллекционные медали.
"Одна из приоритетных задач корпоративной политики "Тольяттиазота" — поддержка и развитие спорта. Сотрудники компании не пропускают практически ни одного мероприятия, направленного пропаганду здорового образа жизни: показывают свое мастерство на марафонах, демонстрируют силу духа на экстремальных гонках, коллективную работу — на соревнованиях. Сегодня можно с уверенностью сказать, что к уже существующим командам по различным видам спорта присоединилась еще одна — легкоатлетическая", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.