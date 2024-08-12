Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в ночном забеге "Огни Самары"

В День физкультурника состоялся ночной забег "Огни Самары", который объединил более 1 800 участников из семи стран мира и 120 городов России. Для легкоатлетов забега в темное время суток были предусмотрены индивидуальные фонарики.

24 сотрудника "Тольяттиазота" — представители различных служб и подразделений — приняли участие в соревнованиях. Заводчане преодолевали дистанции в 5 и 10 км в личном зачете, а также корпоративном забеге 5×5 км.

Александр Барков, слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта и обслуживания технологического оборудования, вошел в десятку лучших в своей возрастной категории на дистанции 5 км. Его результат составил 22 минуты 27 секунд. Корпоративная команда ТОАЗа заняла 8-е место с общим результатом 2 часа 6 минут.

Все участники марафона получили тематические коллекционные медали.

"Одна из приоритетных задач корпоративной политики "Тольяттиазота" — поддержка и развитие спорта. Сотрудники компании не пропускают практически ни одного мероприятия, направленного пропаганду здорового образа жизни: показывают свое мастерство на марафонах, демонстрируют силу духа на экстремальных гонках, коллективную работу — на соревнованиях. Сегодня можно с уверенностью сказать, что к уже существующим командам по различным видам спорта присоединилась еще одна — легкоатлетическая", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.