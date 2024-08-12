На забеге "Огни Самары" и на "Казанском триатлоне" самарские налоговики завоевали медали и грамоты

В День физкультурника налоговики Самарской области заняли призовые места, стали обладателями медалей и дипломов, участвуя в спортивных мероприятиях различного уровня. В Самаре это был общегородской легкоатлетический забег. А в Казани — соревнования по триатлону, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 37 российских регионов.
"Казанский триатлон" проходил на следующих дистанциях: sprint (0,75 км плавание, 20 км велогонка и 5 км бег), olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бега), 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег). Все дистанции можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.
Сотрудник УФНС России по Самарской области Елена Тимофеева заняла третье место в составе эстафетной команды на олимпийской дистанции триатлона, а команда спортсменов из межрайонной ИФНС России N 20 по Самарской области заняла 6 место в категории, преодолев дистанцию sprint.
Погодные условия в Казани, а это дождь и ветер, были не из лёгких, как отмечают участники, но это не помешало самарским налоговикам финишировать в числе победителей. А для Самары это был первый ночной легкоатлетический забег с фонариками и, как показали итоги состязаний, для налоговиков в очередной раз успешный. По результатам забега среди всех корпоративных команд первое место заняла команда из сотрудников налоговых органов Самарской области, в третий раз доказав свое лидерство.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.