На забеге "Огни Самары" и на "Казанском триатлоне" самарские налоговики завоевали медали и грамоты

В День физкультурника налоговики Самарской области заняли призовые места, стали обладателями медалей и дипломов, участвуя в спортивных мероприятиях различного уровня. В Самаре это был общегородской легкоатлетический забег. А в Казани — соревнования по триатлону, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 37 российских регионов.

"Казанский триатлон" проходил на следующих дистанциях: sprint (0,75 км плавание, 20 км велогонка и 5 км бег), olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бега), 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег). Все дистанции можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.

Сотрудник УФНС России по Самарской области Елена Тимофеева заняла третье место в составе эстафетной команды на олимпийской дистанции триатлона, а команда спортсменов из межрайонной ИФНС России N 20 по Самарской области заняла 6 место в категории, преодолев дистанцию sprint.

Погодные условия в Казани, а это дождь и ветер, были не из лёгких, как отмечают участники, но это не помешало самарским налоговикам финишировать в числе победителей. А для Самары это был первый ночной легкоатлетический забег с фонариками и, как показали итоги состязаний, для налоговиков в очередной раз успешный. По результатам забега среди всех корпоративных команд первое место заняла команда из сотрудников налоговых органов Самарской области, в третий раз доказав свое лидерство.