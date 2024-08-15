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Из Самары в Курскую область отправлен гуманитарный груз

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбор необходимых вещей и продуктов продолжается в реготделении партии и штабе общественной поддержки "Единой России".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В составе груза, подготовленного специально для жителей Курской области, не только бытовая химия, продукты питания, товары первой необходимости, но и газовые генераторы, постельное белье, медикаменты, бытовая техника, средства гигиены, консервы и продукты с длительным сроком хранения.

Сбор и формирование груза проходит по поручению главы региона, исполняющего полномочия Секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия" Вячеслава Федорищева при активном участии регионального и местных отделений партии, волонтеров "Молодой Гвардии", общественников. В региональное отделение "Единой России" приходят жители областной столицы, приезжают со всей губернии, приносят детское питание, памперсы, продукты питания, воду, лекарства, средства гигиены.

Самарская область уже отправила несколько партий гуманитарного груза. Сегодня в курском направлении ушёл ещё один гумконвой. Загружено и отправлено все самое необходимое: средства личной гигиены, бытовая химия, постельное белье, подушки и одеяла и другое. Сбор необходимых вещей и продуктов продолжается.

Принести продукты и вещи можно в Штаб общественной поддержки "Единой России" по адресу: Самара, ул. Революционная, 107, с 9 до 20 часов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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