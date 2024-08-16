Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготделения партии "Единая Россия"

В пятницу, 16 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Решение вынесено на втором этапе конференции.

"Это большая ответственность, которую готов нести. Обратился к однопартийцам, единомышленникам, расставив приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы. Наша задача — совершенствовать социальную инфраструктуру, благоустраивать территории, обеспечивать жителей качественными медицинскими, образовательными услугами, поддерживать участников СВО, сохранять и приумножать культурное наследие", - написал в своем телеграм-канале Федорищев.

Он добавил, что сейчас готовится большая программа социально-экономического развития региона. "Это важный документ, по сути, основа нашей работы на пять лет. Мы обязаны перестроить себя так, чтобы по-настоящему помогать каждому, кто нуждается в помощи и, самое главное, системно перестроить качество жизни в нашем родном регионе", - резюмировал секретарь реготделения "Единой России".