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Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготделения партии "Единая Россия"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Решение вынесено на втором этапе конференции.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Это большая ответственность, которую готов нести. Обратился к однопартийцам, единомышленникам, расставив приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы. Наша задача — совершенствовать социальную инфраструктуру, благоустраивать территории, обеспечивать жителей качественными медицинскими, образовательными услугами, поддерживать участников СВО, сохранять и приумножать культурное наследие", - написал в своем телеграм-канале Федорищев.

Он добавил, что сейчас готовится большая программа социально-экономического развития региона. "Это важный документ, по сути, основа нашей работы на пять лет. Мы обязаны перестроить себя так, чтобы по-настоящему помогать каждому, кто нуждается в помощи и, самое главное, системно перестроить качество жизни в нашем родном регионе", - резюмировал секретарь реготделения "Единой России". 

Гид потребителя

Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

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