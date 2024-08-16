Владимир Якушев: "Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи

Партия передает бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы — все необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населенных пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов.

В гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области задействованы уже более 60 региональных отделений партии, отметил врио секретаря Генсовета "Единой России" в ходе поездки в Курскую область.

Вместе с врио главы региона, исполняющим полномочия секретаря Курского отделения "Единой России" Алексеем Смирновым Владимир Якушев ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи, обсудил с ним потребности, которые сейчас есть в ПВР.

Работу распределительного центра координируют руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев накануне (на ВКС по ситуации в Курской области 13 августа — прим. ред.) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть", — сказал Владимир Якушев.

В два самых крупных пункта временного размещения врио секретаря Генсовета вместе с волонтерами "Единой России" и МГЕР доставил холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.

"В большинстве ПВРов созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтеров. Сейчас в Курске около 70 активистов "Молодой Гвардии", "Волонтерской Роты". Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны — от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днем увеличивается", — отметил Владимир Якушев.

Жители Курской области также могут получить гуманитарную помощь в штабе общественной поддержки "Единой России".

"Сюда обращаются те, кто переехал из приграничных населенных пунктов к родным и близким. Волонтеры выдают продуктовые наборы, уточняют, какие еще есть потребности", — рассказал врио секретаря Генсовета партии.

Передают гуманитарную помощь и курским медикам. Ранее им привезли средства РЭБ для установки на автомобили "скорой". Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду.

Помимо этого, "Единая Россия" передает адресную помощь в Рыльск, а молодогвардейцы помогают вывезти людей из обстреливаемого населенного пункта.

"Один из основных вопросов сейчас — организации логистики волонтеров. Два автомобиля партия для работы нашего распределительного центра уже предоставила. Поступят еще 10 машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей", — рассказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что партия продолжит оказывать максимальную поддержку жителям Курской области.

"Наша задача — помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Во всех субъектах РФ, куда выезжают куряне, их встречают наши волонтеры, помогают разместиться, получить консультации и, при необходимости, пройти обследования врачей. При поддержке общественных организаций и благотворительных фондов организуем отдых для детей из Курской области", — сказал Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета подчеркнул — партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.

"Это — наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал Председатель партии. Все наши региональные отделения — с Курской областью", — заключил Владимир Якушев.

Самарская область уже отправила несколько партий гуманитарного груза. Сегодня в курском направлении ушел еще один гумконвой. Сбор и формирование груза проходит по поручению главы региона, секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия" Вячеслава Федорищева при активном участии регионального и местных отделений партии, волонтеров "Молодой Гвардии", общественников. В региональное отделение "Единой России" приходят жители областной столицы, приезжают со всей губернии, приносят детское питание, памперсы, продукты питания, воду, лекарства, средства гигиены.

"С первых дней, когда наши земляки в Курской области оказались в сложном положении, вся Самарская область не могла остаться безучастна к этой ситуации. и всем, чем можно, участвуют в поддержке своих земляков. Сегодня уходит еще один груз для того, чтобы буквально завтра оказаться там, где это необходимо и нужно. Безусловно, наш долг, наша ответственность, мы готовы, уже подготовлены места для размещения наших россиян, наших земляков на территории нашего Волжского края.", — отметил член Президиума регионального политсовета "Единой России", врио вице-губернатора, руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, что "Единая Россия" с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтерский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения. Волонтеры дежурят в 25 ПВРах.