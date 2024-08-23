В самарском регионе продолжается ежегодная традиционная акция "Собери ребенка в школу"

Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый. Суть акции проста: детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечивают рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

Депутаты всех уровней и партийный актив местных отделений много лет — активные участники этой акции.

Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский поддержал отца пятерых детей, оставшегося вдовцом.

"Ребята получили из рук депутата красивые ранцы с канцелярскими принадлежностями. На уроки они пойдут точно, как на праздник. Новый учебный год начнется для них с хорошего настроения", — рассказали в Региональной общественной приемной.

Доброй традицией стало принимать участие в акции "Собери ребенка в школу" и для вице-спикера регионального парламента, заместителя секретаря реготделения партии "Единая Россия" Александра Живайкина. Вместе с администрацией и активистами партии "Единая Россия" Кинельского округа навестил семьи первоклассников и передал полезные подарки для будущих школяров.

"Мы смогли расширить список тех, кого можем поддержать. Поэтому подарки к учебному году получат больше семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Беру с ребят слово, что будут хорошо учиться. Но думаю, что учиться хорошо — это правильно, но важнее, чтобы наши дети выросли счастливыми, здоровыми, самодостаточными", — поделился Живайкин.

В Нефтегорском районе участие в акции принимают депутаты, члены местного политсовета партии, индивидуальные предприниматели, руководители организаций и предприятий. Ребятам вручают одежду, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки. В школу собираем "всем миром", шутят единороссы Нефтегорского района.

"Ежегодно принимаю участие в этой доброй акции! Приятно видеть улыбки на лицах детей, которые так нуждаются в поддержке и внимании. Желаю ребятам отличной учебы, здоровья, мирного неба и благополучия!" — отметил депутат районного Собрания представителей Мамаев Валерий Анатольевич.

Кроме того, активисты "Молодой Гвардии" и волонтеры "Единой России" уже доставили рюкзаки со всем необходимым для школы в подшефный город Снежное в ДНР.

Напомним, что в прошлом году в рамках акции "Собери ребенка в школу" помощь к 1 сентября получили около 200 тыс. школьников по всей стране.