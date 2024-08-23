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Очередную партию гуманитарной помощи в Курскую область отправила "Единая Россия"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В знаменательную для русской истории дату - в день окончания Курской битвы в Великой Отечественной войне - в курском направлении идут гуманитарные конвои "Единой России" со всей страны.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Самарчанка Ксения приносит гуманитарную помощь не в первый раз. Когда узнала о сборе для Курской области, у нее и ее семьи не было никаких сомнений - надо помочь. Сегодня успела как раз к отправке груза, принесла вещи первой необходимости, средства личной гигиены, детское питание, бытовую химию.

"Прихожу сюда, в Штаб общественной поддержки "Единой России", часто. Увидела в соцсетях, что можно оказать помощь жителям Курской области, которые находятся сейчас в тяжелом положении. Я сама мать и знаю, что в первую очередь надо позаботиться о детях", - говорит Ксения.

"По тем запросам, которые сообщает Курск, сразу же направляем гуманитарную помощь. Направляем большой конвой, большое количество грузов, собранных по линии партии "Единая Россия" совместно с Союзом машиностроителей. Благодарю всех неравнодушных жителей, наших депутатов Государственной думы, - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев".

В Курскую область отправляется гуманитарный конвой с грузом, который собрали неравнодушные жители Самарского региона, оказал значительную помощь в формировании гумгруза и депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев.

"Я уверен, что эти 40 тонн груза, оперативно направленные в пункты временного размещения, позволят сгладить те проблемы, с которыми сталкиваются жители Курской области", - подчеркнул депутат Государственной Ддумы от Самарской области, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Тушенка, рыбные и овощные консервы, сгущенное молоко, крупы и макаронные изделия, растительное масло, сахар, чай, кофе, питьевая вода, пряники и другие сладости, бытовая химия и средства личной гигиены, от стиральных порошков и мыла до зубной пасты и  туалетной бумаги, - в состав этого груза вошло все, что необходимо для снабжения пунктов временного размещения.

Жителям приграничных районов Курской области это сейчас нужно в первую очередь: продукты, теплые вещи и много заботы.

Со всей губернии люди приходят и приезжают в Штаб общественной поддержки "Единой России", передают детское питание, памперсы, медицинские перчатки, антисептики, медикаменты, перевязочный материал. Активно участвуют в сборе груза волонтерское объединение "Поможем, чем сможем" из Алексеевского района, Управление ЗАГС Самарской области, филиал "Самарагипротрубопровод" компании "Транснефть", промышленные и аграрные предприятия региона.

В сортировке и комплектации гуманитарной помощи незаменимы волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой гвардии". Они же помогают при загрузке автотранспорта.

На очереди - уже следующая отправка гуманитарного груза. В ближайшее время пострадавшим от военных действий в Курской области будут направлены средства личной гигиены и бытовой химии, постельное белье, детское питание и термобелье, предметы первой необходимости, вода, продукты длительного срока хранения. Они будут переданы местным жителям.

Сбор продуктов и вещей для пострадавших жителей Курской области продолжается в Штабе общественной поддержки "Единой России" с 9:00 до 20:00 по адресу: Самара, ул. Революционная, 107.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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