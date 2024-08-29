"Единая Россия" и Минпросвещения обсудили подготовку ко Дню знаний

Итоги акции "Единой России" "Собери ребенка в школу", а также готовность зданий школ к началу учебного года обсудили на заседании Всероссийского штаба партии и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений.

Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил, что по программе капремонта школ, которую реализуют "Единая Россия" и Минпросвещения, к началу учебного года по всей стране с 2022 г. сдадут почти 4,5 тыс. школ. Из них 406 — в этом году.

"Наши депутаты, сенаторы, члены штабов общественного контроля особое внимание уделили объектам "красной зоны". Это позволило принять ряд своевременных решений и подтянуть общие показатели. В течение сентября-декабря 2024 г. капитальный ремонт завершится еще в 327 зданиях школ", — рассказал Владимир Якушев.

В числе регионов-лидеров по реализации программы: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области.

Врио секретаря генсовета также сообщил, что досрочно будет исполнено поручение президента о строительстве 1300 новых школ.

"1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них — 1300-я школа с начала реализации нацпроекта "Образование". Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу еще 154 школ", — рассказал Владимир Якушев.

В качестве примеров успешной работы в регионах по программе он отметил Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.

Владимир Якушев добавил, что партия провела традиционную акцию "Собери ребенка в школу".

"Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тыс. детей. Из них 63 тыс. — в новых регионах", — рассказал он.

Депутаты "Единой России", партийные активисты помогли подготовить к началу нового учебного года 5,5 тыс. школ. А в партийной акции "Родительская приемка" приняли участие более 13 тыс. родителей.

"Вместе с муниципальными комиссиями они проверили готовность к учебному году шести тысяч школ. Смогли оценить качество проведенного ремонта, проверить наличие системы противопожарной защиты и оповещения", — сказал Владимир Якушев.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что контроль "Единой России" за капремонтом школ позволил привести в порядок на 1 тыс. объектов больше. И программа, которую партия реализует с Минпросвещения, идет с опережением сроков.

"Отдельно хочу отметить Томскую и Херсонскую область по срокам заключения контрактов. И обратить внимание на ряд регионов, где нужно еще подтянуться с точки зрения строительства школ и капитальных ремонтов: это Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославская области. Предлагаю в октябре провести селекторное совещание перед завершением года, чтобы, если проблемы останутся, обсудить с этими регионами вопросы строительства и капитального ремонта", — сказал он.

Сергей Кравцов также напомнил, что по инициативе партии с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам. С 1 сентября в школьную программу возвращается "Труд", вводятся "Основы безопасности и защиты Родины".

"Развивается система воспитательной, патриотической работы, поднятия флага, исполнение Государственного гимна в начале учебной недели, проведения уроков "Разговоры о важном". Профориентация, о которой говорил Президент, действует, начиная с 6 класса. Проходят уроки "Россия — мои горизонты". Коллеги, просьба участвовать в этих мероприятиях и активно подключаться к организации профориентации", — отметил Сергей Кравцов, обращаясь к депутатам от партии в регионах.

Координатор партийного проекта "Новая школа" в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы Светлана Ильина, рассказала, что в рамках партпроекта "Новая школа" в регионе продолжается строительство четырех образовательных учреждений — в Тольятти, Сызрани и Самаре. Под контролем "партийных десантов" — в первую очередь, сроки сдачи объектов в эксплуатацию и качество работ, особенно которые должны быть сданы к начала нового учебного года. Уже проверены многие объекты сферы образования в регионе, особое внимание уделялось благоустройству пришкольных территорий к 1 сентября.

В августе активисты партпроекта вместе с общественниками и представителями родительских комитетов учебных заведений провели масштабную "Родительскую приемку" в тех школах Самары, где прошли капитальные ремонты столовых и пищеблоков. В 2024 г. из областного бюджета предоставлена субсидия на проведение капитального ремонта пищеблоков в пяти учреждениях на общую сумму более 18 млн рублей. Отдельно хочется отметить, что родительская общественность приняла активное участие как в составлении дизайн-проекта школьных столовых, так и в росписи стен".

Кроме того, в рамках акции "Собери ребенка в школу" детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов партийцы обеспечивают рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание — детям участников СВО и детям из новых регионов. Уже третий год подряд активисты "Молодой Гвардии" и волонтеры "Единой России" доставляют школьные рюкзаки со всем необходимым для первоклассников подшефного города Снежное в ДНР, рассказала координатор партпроекта.