На 5-й просеке в Самаре построят площадку для выгула собак

В ближайшие дни администрация Октябрьского района Самары определится с подрядчиком, который обустроит площадку для выгула собак на 5-й просеке, 6б. На эти цели из бюджета выделяют 6,87 млн рублей.
Площадку нужно будет создать до конца текущего года. Предполагается, что на ее территории будут установлены скамейки, пергола, тоннель, горки, мостики, трамплины, щит и кольца для прыжков и выгула собак.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.