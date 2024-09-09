На 5-й просеке в Самаре построят площадку для выгула собак

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В ближайшие дни администрация Октябрьского района Самары определится с подрядчиком, который обустроит площадку для выгула собак на 5-й просеке, 6б. На эти цели из бюджета выделяют 6,87 млн рублей.