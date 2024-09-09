"Единая Россия" организовала открытую тренировку по самбо для школьников Снежного

Тренировку для учащихся школы №1 города Снежное провели спортсмены из Федерации боевого самбо Самарской области, сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Артем Хусаинов, мастер спорта по самбо, пресс-атташе Самарской областной федерации самбо показал ребятам, как правильно разогревать и растягивать мышцы, чтобы избежать травм, продемонстрировал школьникам элементы самбо и техники правильного падения. Тренер и спортсмен показал участникам мастер-класса основные типы захватов, бросков, стойки, защиту от бросков, рассказал о том, какой должна быть экипировка.

"Артем - мастер спорта по самбо. Мы уже проводили с ним зарядку для молодежи в Самаре. Спасибо, что вызвался блеснуть талантом и в Снежном", - рассказал член общественного совета партпроекта "Zа самбо" в Самарской области Илья Cаранцев.

"Год назад в Снежном открыли новый зал борьбы. В школу №1 города Снежное, которую отремонтировали самарские строители, мы приобретали новый борцовский ковер и форму для занятий самбо, помогли организовать секцию самбо в рамках уроков физкультуры. В школе тогда начали тренироваться 30 ребят", напомнил Илья.

Напомним, "Единая Россия" запустила партпроект "Zа самбо" в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, председателем общественного совета - секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо. В апреле было подписано соглашение между "Единой Россией" и Всероссийской федерацией самбо. При поддержке партии в 70 регионах России реализуется проект "Самбо - в школу!"