Марина Сидухина: все предложения демографического форума ПФО войдут в стратегию социально-демографической политики страны

Координатор партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, заместитель секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия" Марина Сидухина поделилась впечатлениями от работы на демографическом форуме ПФО, прошедшем недавно в Самаре.

В работе форума участвовали глава минтруда РФ Антон Котяков, заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, руководитель области, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев.

По словам главы минтруда России, важнейшим элементом повестки Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2024 году, служат подготовка и принятие стратегии демографической и семейной политики в Российской Федерации до 2036 года. Как подчеркнул Антон Котяков, демографический форум ПФО в Самаре станет дискуссионной площадкой для экспертов и специалистов, с тем чтобы совместно обсудить предложения для включения в проект стратегии.

Министр также напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент Российской Федерации определил дополнительные объемы финансирования - 75 млрд рублей до 2030 года - субъектам, где суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года не достиг среднероссийского.

"Самарская область вошла в число этих регионов. До 2030 года между такими субъектами будет распределено 75 млрд рублей. Нам важно сегодня наполнить региональные программы субъектов эффективными мероприятиями, направленными на улучшение демографической ситуации", - сказал Антон Котяков.

Координатор партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина отметила: "Задачи остаются неизменными - повышение рождаемости, поддержка многодетности, создание комфортных условий для семей с детьми, укрепление семейных ценностей. Как отметил глава минтруда РФ, необходимо обеспечить достижение целевых показателей: к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости - 1,6, к 2026 году - 1,8. Для реализации этого принципа важны и финансовые меры поддержки, и факторы, влияющие на условия проживания в конкретном населенном пункте: создание новых рабочих мест, размещение тех или иных инфраструктурных объектов, доступность медицинской помощи, качество образования, возможность организации занятий спортом как для родителей, так и для детей".

По словам координатора партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области, на форуме было уделено внимание основным направлениям развития социальной сферы региона.

"Сформирован отдельный масштабный региональный проект "Моя семья" с комплексом мер, распространяемых на все сферы жизни. Новая мера поддержки, которая вводится в этом году, - предоставление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. Также в этом году в Самаре состоится открытие первого в регионе Семейного МФЦ для оказания необходимой помощи и поддержки в режиме единого окна", - поделилась Марина Геннадьевна.

Кроме того, в ходе встречи обсудили строительство двух домов престарелых на территории региона и перспективы роста объемов социального контракта на ближайшие три года. И наша область - один из лидеров в реализации социальных контрактов, добавила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике в региональном парламенте.

В рамках демографического форума ПФО эксперты рассмотрели актуальные вопросы демографии. Обсуждение шло на дискуссионных площадках "Сельская семья: как повысить рождаемость на селе", "Поддержка многодетности и укрепление семейных ценностей во всех возрастах", "Условия жизни для семей с детьми: как сделать их комфортными и доступными", а также на пленарной сессии.

"Демографический форум ПФО в Самаре стал и будет развиваться как дискуссионная площадка для экспертов и специалистов. В настоящее время по поручению президента РФ идет подготовка и принятие стратегии демографической и семейной политики в Российской Федерации до 2036 года, поэтому именно на форуме была отработана возможность совместного обсуждения актуальных предложений для включения в проект стратегии", - считает Марина Сидухина.

"Главная резолюция форума - все предложения, выработанные на площадках совместно с экспертами, семьями, родительским сообществом, войдут в стратегию социально-демографической политики в нашей стране до 2036 года", - резюмировала координатор партпроекта.