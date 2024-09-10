"Единая Россия" в ходе избирательной кампании подтвердила статус ведущей политической силы страны

"Единая Россия" подвела предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании президиума Генсовета и Бюро высшего совета. Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу, в очередной раз доказав статус ведущей политической силы страны, отметил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"Избиратели поддержали политику президента и доверили нашей партии проводить курс президента на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии - новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. "Бронзоветь" нам как ведущей политической силе ни в коем случае нельзя", - сказал он.

Борис Грызлов также отметил, что, несмотря на то что кампания проходила в непростых внешнеполитических условиях, а противник пытался предпринять попытки сорвать выборы, - он не смог реализовать свои задачи.

"На агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплоченностью и консолидацией вокруг президента", - отметил Борис Грызлов.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев остановился на итогах выборов.

"По выборам в Госдуму разыгрывались три мандата, "Единая Россия" их оставила за собой. Виктория Абрамченко - 75%, Олег Матыцин - 68% (оба - кандидаты от "Единой России". - Прим.), Николай Шульгинов - 55%. Николай Шульгинов шел как самовыдвиженец, партия его поддерживала", - рассказал он.

Прямые выборы высших должностных лиц прошли в 21 регионе. Победили кандидаты, которых выдвинула "Единая Россия". Четыре главы избираются через законодательные собрания. В двух регионах (Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия, в обоих регионах главами стали кандидаты от партии. - Прим.) выборы уже прошли, в двух еще состоятся.

В законодательные собрания выборы прошли в 13 регионах. Средний результат "Единой России" по стране - 64,6%.

"Итоговый результат - партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались (по уровню выборов в региональные заксобрания. - Прим.). В 2019 году у партии было 66% мандатов", - отметил врио секретаря Генсовета.

На выборах в представительные органы административных центров "Единая Россия" получила 85% мандатов. В 2019 году у партии было 64%, напомнил Владимир Якушев.

"Максимальная явка отмечена в Еврейской автономной области. Средний результат по стране, который получила "Единая Россия" в административных центрах, - 59,6%", - рассказал он.

Выполнила задачи "Единая Россия" и на выборах глав административных центров. В Абакане кандидат от партии Александр Лемин получил более 74% голосов. В Анадыре кандидат от "Единой России" Сергей Спицын получил почти 62%.

Ключевой особенностью ЕДГ-2024 Владимир Якушев назвал победу на выборах 308 участников СВО, которых выдвинула "Единая Россия". Выиграли 81% кандидатов этой категории.

"Ребят сопровождали на протяжении всей кампании. Отдельно работала по специальному курсу Высшая партийная школа. И процент (побед участников СВО на выборах. - Прим.), который мы получили, беспрецедентно высок по отношению к другим партиям, которые также в своих рядах имели участников спецоперации", - подчеркнул он.

Помимо этого, на основных уровнях выборов выиграл 31 активист "Молодой Гвардии Единой России".

Владимир Якушев также остановился на традиционно сложных для партии кампаниях - везде она улучшила свои позиции. В Хабаровском крае в 2019 году на выборах в законодательную думу региона "Единая Россия" получила всего два мандата (6%). В 2024 году - 28 мандатов (78%). На выборах депутатов Хабаровской городской думы в 2019 году у партии не было ни одного мандата.

"34 мандата (или 97%) партия получила в 2024 году. За эти пять лет была проделана серьезная работа. Ее оценка в Единый день голосования показывает, как в течение пяти лет изменилось политическое поле в Хабаровском крае", - подчеркнул врио секретаря Генсовета.

Также партии важно было добиться максимального результата в законодательном собрании и административном центре в Марий Эл.

"Мы видим результаты. Они говорят, что мы начали подготовку, формируя партийную инфраструктуру в Республике, чтобы на выборах-2026 не допустить ситуации, которая произошла в 2021 году. Иркутская область - традиционно непростой регион. Мы ему уделили самое пристальное внимание и увидели результат 86% в административном центре. Два города, где традиционно непросто проходит кампания, - это Братск и Комсомольск-на-Амуре. Там также представители "Единой России" одержали победу", - подчеркнул Владимир Якушев.

Обновление депутатского корпуса партии по итогам прошедших выборов составит 87%.

"Обновление - одна из важнейших задач. Мы будем постоянно этот показатель мониторить и держать на контроле", - сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул - партия в ходе ЕДГ-2024 начала подготовку к федеральной кампании-2026

"Если мы так же продолжим совместно трудиться, думаю, федеральная кампания 2026 года пройдет организованно. И задачи, которые мы себе поставим, обязательно решим", - сказал Владимир Якушев.

Напомним, в 63 регионе с 6 по 8 сентября проходили выборы губернатора Самарской области, а также выборы депутатов думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам. По данным облизбиркома, на территории региона проживает 2396252 жителя, которые могут воспользоваться своим избирательным правом. После обработки 100% на выборах главы региона победил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, выдвинутый партией "Единая Россия", он набрал 79,56% (1045504 голоса). В Новокуйбышевске жители города выбирали депутатов городской думы. Из 25 мандатов депутатам от "Единой России" принадлежит 21.

Отметим, что явка на выборах губернатора Самарской области составила 54,84%, то есть свой выбор сделали 1314208 избирателей региона.

В Самаре явка составила 46,99% - проголосовали 438171 избиратель, в Тольятти явка составила 33,21% - проголосовали 171533 избирателя. В малых городах Самарской области явка составила 58,16% - проголосовали 232082 избирателя. В сельских районах Самарской области явка составила 86,13% - проголосовали 472821 избиратель. Максимальная явка зафиксирована в Елховском районе Самарской области - 98,82%.