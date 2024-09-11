Самарский эксперт предложила изменить семейную ипотеку

Правила семейной ипотеки нужно скорректировать, чтобы продолжать решать с ее помощью государственные задачи. Таким мнением в интервью Волга Ньюс поделилась эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.
"Конечно, большое количество семей ею воспользовалось. Но и инвесторы тоже смогли ее использовать для получения "дешевых" денег и покупки инвестнедвижимости. Чтобы продолжать решать государственные задачи с помощью льготной семейной ипотеки, на мой взгляд, ее нужно видоизменить. Сейчас лимит составляет всего 6 млн рублей. Но что сейчас можно купить на такие деньги - студию, однокомнатную квартиру, малюсенькую двушку? Для семьи с детьми не очень подходит. Чтобы купить комфортное по площади жилье, семье нужно будет располагать стартовыми 6 млн рублей. Увы, но такие деньги есть не у всех", - пояснила свою точку зрения Мария Иванова
По ее словам, вопрос требует времени и осмысления: "Сейчас ясно одно: доступности жилья только за счет цены достигнуть невозможно. Нужны дополнительные и новые финансовые инструменты. Поэтому у семейной ипотеки, например, можно было бы увеличить лимит и выдавать ее только на большие квартиры: двух-, трехкомнатные и т.д. Это реально поможет семьям улучшить свои жилищные условия и отгородит от нее инвесторов. Программа станет действительно целевой".
Эксперт также считает, что пришел момент расширять льготные категории покупателей жилья:
"Например, государство уделяет большое внимание поддержке участников СВО и их семей, но специальной ипотечной программы пока нет. А это очень действенная мера помощи".
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р