Самарский эксперт предложила изменить семейную ипотеку

Правила семейной ипотеки нужно скорректировать, чтобы продолжать решать с ее помощью государственные задачи. Таким мнением в интервью Волга Ньюс поделилась эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Мария Иванова: "Самара интересна федеральным застройщикам" Самарский рынок недвижимости развивается, но при этом остается недооцененным. Что влияет на застройку города сейчас и какие тенденции наблюдаются? Как изменятся цены на квартиры и качество жилья? Что будет с покупательским спросом? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила эксперт по недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

"Конечно, большое количество семей ею воспользовалось. Но и инвесторы тоже смогли ее использовать для получения "дешевых" денег и покупки инвестнедвижимости. Чтобы продолжать решать государственные задачи с помощью льготной семейной ипотеки, на мой взгляд, ее нужно видоизменить. Сейчас лимит составляет всего 6 млн рублей. Но что сейчас можно купить на такие деньги - студию, однокомнатную квартиру, малюсенькую двушку? Для семьи с детьми не очень подходит. Чтобы купить комфортное по площади жилье, семье нужно будет располагать стартовыми 6 млн рублей. Увы, но такие деньги есть не у всех", - пояснила свою точку зрения Мария Иванова

По ее словам, вопрос требует времени и осмысления: "Сейчас ясно одно: доступности жилья только за счет цены достигнуть невозможно. Нужны дополнительные и новые финансовые инструменты. Поэтому у семейной ипотеки, например, можно было бы увеличить лимит и выдавать ее только на большие квартиры: двух-, трехкомнатные и т.д. Это реально поможет семьям улучшить свои жилищные условия и отгородит от нее инвесторов. Программа станет действительно целевой".

Эксперт также считает, что пришел момент расширять льготные категории покупателей жилья:

"Например, государство уделяет большое внимание поддержке участников СВО и их семей, но специальной ипотечной программы пока нет. А это очень действенная мера помощи".