Т1 Облако расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными

T1 Облако предоставил клиентам доступ к платформенным сервисам (PaaS, Platform as a Service) на основе Kafka и RabbitMQ. Они повышают надежность приложений благодаря возможности реализации асинхронного и защищенного обмена сообщений между компонентами системы.
Сервисы на базе популярных брокеров доставки и обработки сообщений с открытым исходным кодом запущены в T1 Облако по модели Managed Services (управляемые сервисы), и применяются для обеспечения непрерывного и высокоскоростного обмена информацией в реальном времени. Они предоставляются по модели Pay-as-you-go c гарантированным уровнем SLA, расширенным обслуживанием и технической поддержкой от специалистов облачного провайдера.
Managed Services for Kafka и RabbitMQ — это эффективные инструменты для надежной доставки, хранения и обмена сообщениями. Клиенты из различных отраслей и любого масштаба смогут применять их для решения собственных бизнес-задач. Выбор между этими двумя сервисами зависит от конкретных целей и требований проекта.
Благодаря возможности автоматического развертывания в высокопроизводительной и отказоустойчивой инфраструктуре T1 Облако компании могут оперативно начать работу с управляемыми брокерами сообщений Kafka и RabbitMQ. Динамическое масштабирование ресурсов позволяет клиентам облачного провайдера гибко управлять количеством используемых брокеров и вычислительными мощностями, оптимизируя при этом затраты на установку дополнительного оборудования и его обслуживание.
"Объем данных, используемых компаниями, растет экспоненциально. Вместе с этим у бизнеса возрастает необходимость в производительных и масштабируемых вычислительных ресурсах, чтобы обеспечить быструю, надежную обработку и передачу информации. Облачные управляемые сервисы на базе Kafka и Rabbit MQ предоставляют все необходимые инструменты для закрытия всех этих потребностей", — отметил Андрей Никитин, директор по продуктам T1 Облако.
T1 Облако создано с учетом комплексного подхода к обеспечению безопасности, что гарантирует надежное размещение, хранение и работу с любыми типами и объемами данных. Облачная инфраструктура провайдера аттестована в соответствии с требованиями № 152-ФЗ, № 187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защиты.
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