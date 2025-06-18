T2 и VK займутся развитием искусственного интеллекта для маркетинга и аналитики

T2, российский оператор мобильной связи, и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области технологий искусственного интеллекта, цифрового маркетинга и аналитики на основе больших данных.
Целью партнерства является развитие технологической экспертизы, усиление позиций обеих компаний на рынке высоких технологий, а также создание новых возможностей для клиентов и рекламных партнеров.
Соглашение создает основу для совместных исследований, разработок и внедрения передовых решений с применением больших данных, искусственного интеллекта, чат-ботов, цифровых ассистентов и других высокотехнологичных инструментов.
Дальнейшие шаги по интеграции компетенций сторон позволят усилить аналитические и технологические перспективы компаний, углубить возможности таргетирования и персонализации рекламных коммуникаций, а также создать условия для запуска инновационных решений, ориентированных на рост бизнеса и улучшение пользовательского опыта.
Компании планируют обмениваться опытом и экспертными знаниями, развивать собственные или создавать новые цифровые продукты, участвовать в совместных рекламных кампаниях.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора T2 по коммерческой деятельности:
"В условиях дефицита рекламного инвентаря технологичность и точность рекламных кампаний в ближайшие два года будет играть решающую роль для рынка рекламы и performance-маркетинга. В партнерстве с VK мы намерены разрабатывать и внедрять решения на основе искусственного интеллекта и больших данных для повышения эффективности рекламных кампаний и развития аналитических продуктов".
Ирина Алексеева, заместитель вице-президента, коммерческий директор VK:
"Современные подходы к продвижению требуют высокотехнологичных разработок, которые обеспечат персонализацию и результативность маркетинга. Уверена, что совместно с Т2 мы предоставим актуальный и востребованный инструментарий на основе больших данных и искусственного интеллекта, что позволит брендам максимизировать эффективность своих коммуникаций, а пользователям — получать релевантные и интересные предложения".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..