АСУ ТП "СИЛАРОН" подтвердил соответствие требованиям доверенного ПАК

Программно-аппаратный комплекс АСУ ТП "СИЛАРОН", разработанный Т1 Интеграцией (ИТ-холдинг Т1), вошел в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Ранее ПАК был включен также в реестр Минцифры. Решение подтвердило соответствие требованиям надежности и безопасности, предъявляемым регуляторами.
Включение сведений о ПАКе АСУ ТП "СИЛАРОН" в реестры Минцифры и Минпромторга подтверждает соответствие компонентов продукта — ПО и оборудования — требованиям Постановления Правительства РФ № 1912 от 14 ноября 2023 года. Согласно ему, субъекты КИИ обязаны перейти на отечественное доверенное ПО и оборудование до 1 января 2030 года.
АСУ ТП "СИЛАРОН" предназначен для управления технологическими процессами на крупных предприятиях с непрерывным производством. Данное решение — одно из первых разработок среди отечественных распределенных систем управления класса DCS (Distributed Control System), актуальное для таких отраслей, как нефтехимия, нефтепереработка, тепловая электроэнергетика, химическая. Новый ПАК максимально приближен по функциональности продуктам ушедших вендоров.
"Многие наши клиенты являются субъектами КИИ, поэтому вхождение в реестры Минцифры и Минпромторга — стратегический шаг к обеспечению технологической независимости заказчиков. АСУ ТП "СИЛАРОН" успешно прошел комплексную оценку его компонентов на соответствие таким требованиям, как надежность и высокая функциональность на протяжении всей цепочки жизненного цикла — от разработки до модернизации и развития. Теперь крупнейшие предприятия смогут перейти на безопасную отечественную систему и заместить решения зарубежных вендоров", — сообщил Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.
Производство АСУ ТП "СИЛАРОН" будет осуществляться на ведущих приборостроительных предприятиях страны, специализирующихся на изготовлении высокотехнологичного оборудования для критически важных отраслей экономики.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..