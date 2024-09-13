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По программе "Единой России" и минстроя с 2019 года благоустроили свыше 115 тысяч общественных пространств

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За пять лет "Единой России" и минстрою РФ совместными усилиями удалось изменить в лучшую сторону городскую среду в десятках населенных пунктах по всей стране, отметил председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов, подводя предварительные итоги реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Только за этот год по стране обновили уже почти 4 тысячи территорий. До конца года в рамках федерального проекта планируется благоустройство ещё более трех тысяч территорий. Отдельно хочу отметить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. За время его проведения уже реализовано 630 проектов: это набережные, парки, скверы, бульвары, которые буквально стали украшением городов", — подчеркнул он.

По словам парламентария, цель проекта "Формирование комфортной городской среды" — преобразить города, сделать их комфортнее для жизни и дать новый импульс в развитии муниципалитетов. "Формирование городской среды — это то, что люди видят и чувствуют, это развитие экономики, общественной жизни", — сказал он.

Председатель комитета Госдумы по строительству обратил внимание, что с этого года в программу благоустройства также включены наукограды.

"Раньше такие научные центры включались в действующие программы выборочно. Теперь они смогут использовать федеральное финансирование. В состав получателей субсидий включен Байконур", — добавил он.

За пять лет действия программы "Формирование комфортной городской среды" в общественных обсуждениях приняли участие около 40 миллионов жителей регионов.

"Мы изначально ставили себе задачу обеспечить максимальное соучастие людей в проектной работе и в контроле за строительством самих объектов. Это повышает качество городской среды за счёт выявления реальных проблем и потребностей, что сказывается на эффективности каждого вложенного рубля", — заявил Сергей Пахомов.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько отметил, что минстрой принимает активное участие в реализации народной программы "Единой России".

"Людям необходимо, чтобы в их населенных пунктах появлялись удобные современные места для отдыха, занятий спортом, комфортные улицы, благоустроенные парки. И основным инструментом достижения этого результата является федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", — добавил замминистра строительства и ЖКХ. Он напомнил, что сейчас потенциальными участниками всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды являются 1238 населенных пунктов.

"Сумма финансирования конкурса с момента его запуска увеличилась уже в пять раз — до 35 миллиардов ежегодно. Это позволило допустить к участию города с населением до 200 тысяч человек, а в Дальневосточном федеральном округе — до 250 тысяч человек, куда входят не только городские, но и сельские поселения с населением от 5 тысяч жителей. С 2018 года мы провели уже 12 конкурсов, отобрали 1315 комплексных проектов благоустройства из 84 регионов", — подчеркнул Алексей Ересько.

С 2023 года к конкурсу присоединились новые регионы: Луганская и Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.

"Они подали 55 заявок, из которых 19 проектов стали победителями. Отмечу роль, которую сыграли регионы-шефы и "Единая Россия" для помощи и интеграции новых субъектов. На 9 сентября 2024 завершено уже 725 проектов", — сказал он.

Алексей Ересько также отметил роль волонтеров "Единой России", которые помогали в проведении Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. 214 тысяч волонтеров партии по всей стране сопровождали голосование в общественных местах муниципалитетов.

Федеральный координатор партпроекта "Городская среда", первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев напомнил также, что партия ежегодно проводит акцию по озеленению территорий.

"В этом году к ней присоединились 700 тысяч человек, охвачено более 20 тысяч дворов и свыше 6,5 тысяч общественных территорий в 1316 муниципальных образованиях", — сказал он.

Федеральный координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя", председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил вклад молодежи в реализацию проекта по развитию городской среды.

"Мы продолжим совместный проект с минстроем и с Институтом развития местного самоуправления — "Идеи, преображающие города". Школьники, студенты, и молодые специалисты участвуют в этом всероссийском конкурсе и показывают свой взгляд в благоустройстве территорий", — подчеркнул он.

По мнению координатора партийного проекта "Городская среда" в регионе Владимира Субботина, жители Самарской области по достоинству оценили проект "Формирование комфортной городской среды" и с удовольствием участвуют в нем ежегодно.

"Все больше жителей стремятся улучшить территорию своего города, села или района. По итогам 2023 года наша губерния вошла в тройку самых активных регионов страны в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Именно взаимодействие с жителями и обсуждение с ними принципиальных решений позволяют создавать современные и востребованные общественные пространства.

В Самарской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская и среда" в 2023 году обновили 462 объекта. Наш регион занял первое место в ПФО и второе по России по темпу облагораживания территории. Причём, речь идет не только о крупных локациях — парках, скверах, центральных улицах, но и о дворовых территориях (которых уже благоустроено сотни!), детских площадках, памятных и знаковых для жителей местах.

Напомним, что с каждым годом всё больше жителей вовлекаются в процесс формирования комфортной городской среды в Самарской области. Только в прошлом году в Самарской области в голосовании приняли участие почти 420 тысяч человек. За последние пять лет в регионе благоустроено 790 общественных и 1586 дворовых территорий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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