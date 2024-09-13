В Самаре стартовали практикумы по оказанию первой медицинской помощи

Первые занятия для студентов самарских колледжей в Штабе общественной поддержки "Единой России" провели волонтеры — медики. Об этом сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".
Старшекурсники Самарского медицинского университета Карина Миниярова и Дарья Копылова показали студентам многопрофильного колледжа им. В. В. Бартенева приемы оказания первой помощи при экстренных ситуациях.
Валерия Артюшина и Вадим Лукин под руководством волонтеров освоили прием Геймлиха и сердечно-легочную реанимацию. На манекене отработали главные движения.
Волонтеры-медики рассказали, что прием Геймлиха нужно проводить, только если человек не может дышать, говорить или кашлять. В других случаях вмешиваться не стоит — предмет либо пройдет дальше по пищеводу, либо человек сам сможет его выкашлять.
Также ребята узнали о простейшем алгоритме поведения с человеком, у которого случился эпилептический приступ.
"Главное, не переворачивать его на спину, а лучше положить на бок и следить. И ни в коем случае нельзя помещать ему в рот посторонние предметы, чтобы разомкнуть челюсти", — поделились новыми знаниями самарские студенты.
"Мне кажется, что знание таких приёмов будет полезным для каждого человека вне зависимости от возраста и рода занятий. Можешь помочь своим близким, если вдруг потребуется", — считает студентка-первокурсница Алена. Она — будущий социальный работник и уверена, что такие знания ей пригодятся в жизни.
"Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Главная цель всех действий при таких обстоятельствах: сохранить человеку жизнь до прибытия медработников. Правильно и своевременно выполненные действия помогут минимизировать негативные последствия, а иногда — спасти не только здоровье, но и жизнь. Но самое главное в таких ситуация: не растеряться и все-таки вызвать скорую помощь", — говорят самарские волонтеры-медики.
Отметим, что это первое занятие из серии практикумов по оказанию доврачебной помощи, которые пройдут в Штабе общественной поддержки "Единой России" в еженедельном режиме.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!