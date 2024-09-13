16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вслед за гуманитарными конвоями в приграничные территории Курска едут добровольцы из Самарской области В Самаре стартовали практикумы по оказанию первой медицинской помощи По программе "Единой России" и минстроя с 2019 года благоустроили свыше 115 тысяч общественных пространств "Единая Россия" в ходе избирательной кампании подтвердила статус ведущей политической силы страны Марина Сидухина: все предложения демографического форума ПФО войдут в стратегию социально-демографической политики страны

Партии Власть и политика

В Самаре стартовали практикумы по оказанию первой медицинской помощи

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первые занятия для студентов самарских колледжей в Штабе общественной поддержки "Единой России" провели волонтеры — медики. Об этом сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Старшекурсники Самарского медицинского университета Карина Миниярова и Дарья Копылова показали студентам многопрофильного колледжа им. В. В. Бартенева приемы оказания первой помощи при экстренных ситуациях.

Валерия Артюшина и Вадим Лукин под руководством волонтеров освоили прием Геймлиха и сердечно-легочную реанимацию. На манекене отработали главные движения.

Волонтеры-медики рассказали, что прием Геймлиха нужно проводить, только если человек не может дышать, говорить или кашлять. В других случаях вмешиваться не стоит — предмет либо пройдет дальше по пищеводу, либо человек сам сможет его выкашлять.

Также ребята узнали о простейшем алгоритме поведения с человеком, у которого случился эпилептический приступ.

"Главное, не переворачивать его на спину, а лучше положить на бок и следить. И ни в коем случае нельзя помещать ему в рот посторонние предметы, чтобы разомкнуть челюсти", — поделились новыми знаниями самарские студенты.

"Мне кажется, что знание таких приёмов будет полезным для каждого человека вне зависимости от возраста и рода занятий. Можешь помочь своим близким, если вдруг потребуется", — считает студентка-первокурсница Алена. Она — будущий социальный работник и уверена, что такие знания ей пригодятся в жизни.

"Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Главная цель всех действий при таких обстоятельствах: сохранить человеку жизнь до прибытия медработников. Правильно и своевременно выполненные действия помогут минимизировать негативные последствия, а иногда — спасти не только здоровье, но и жизнь. Но самое главное в таких ситуация: не растеряться и все-таки вызвать скорую помощь", — говорят самарские волонтеры-медики.

Отметим, что это первое занятие из серии практикумов по оказанию доврачебной помощи, которые пройдут в Штабе общественной поддержки "Единой России" в еженедельном режиме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6