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Вслед за гуманитарными конвоями в приграничные территории Курска едут добровольцы из Самарской области

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" и "Молодая Гвардия" продолжают помогать там, где это необходимо. Вслед за гуманитарными конвоями в приграничные территории Курска едут добровольцы из Самарской области, сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Активист-молодогвардеец Ленинского района Самары Дмитрий Заличев, не раздумывая, выдвинул свою кандидатуру во время обсуждения предстоящей поездки. Студент первого курса Самарского многопрофильного колледжа им. В. В. Бартенева выбрал специальность "Социальная работа" не случайно.

"Всегда хотел людям помогать, — поделился Дмитрий Заличев. — Курск — это только на карте далеко. В сердце же — глубоко личное и рядом. Как подумаешь о том, что там люди в беде — дети, старики. Сомнений никаких не остаётся, знаешь, что нужно делать".

Молодежный актив партии уже не первый раз помогает тем, кто оказался в сложной ситуации. Все, что с теплом и добрыми пожеланиями собирают для курян жители губернии на базе Штаба общественной поддержки Самарской области, молодогвардейцы оперативно готовят к отправке в Курск. Уже несколько гуманитарных конвоев, сформированных и загруженных в Самаре, ушли с волжской земли в Курскую область. В Курске работает партийный центр по приёму и распределению гуманитарной помощи, партийцы активно подключились к работе пунктов временного размещения, куда и поступает в первую очередь гумгруз.

Дмитрий Заличев уже работал на Донбассе, помогал жителям Орска после наводнения, в Курске юноша работает в ПВР, стараясь быть максимально полезным там, где это необходимо.

Напомним, что "Единая Россия" регулярно отправляет из Самарской области в приграничные территории конвои с гуманитарным грузом — по несколько раз в неделю. Волонтеры партии и активисты "Молодой Гвардии" выезжают в курском направлении и в новые регионы каждые две недели.

"Присоединяйтесь, если хотите помочь!", - приглашают члены партии "ЕР".

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