В Самаре состоялось расширенное заседание Президиума регионального политического совета партии "Единая Россия"

В Самаре прошло расширенное заседание президиума регионального политического совета партии "Единая Россия" под председательством секретаря реготделения Вячеслава Федорищева.

"Сегодня мы подводим итоги проведенных в регионе кампаний. Можно сказать, что партия "Единая Россия" в очередной раз получила очень большой "мандат доверия" от наших жителей - мандат, который подтвержден результатами выборов. Они достаточно хорошо демонстрируют поддержку, оказываемую жителями Самарской области и партии, и ее членам, которые участвовали в выборах. Подведем итоги, наметим новые планы", - отметил Вячеслав Федорищев.

Президиум регионального политсовета рассмотрел кандидатуру депутата думы городского округа Новокуйбышевск Сергея Лукина и выдвинул его на должность председателя городского парламента.

Руководить депутатским объединением "Единой России" было предложено депутату думы Новокуйбышевска Венере Земалиндиновой.

Президиум регполитсовета также принял решение о назначении главы Сызрани Сергея Володченкова исполняющим полномочия секретаря местного отделения "Единой России" в Сызрани, а недавно назначенный глава Сызранского района Владимир Егоров будет исполнять полномочия руководителя местного отделения партии Сызранского района.

Кроме того, решением Регполитсовета был назначен региональный координатор партийного проекта "Za самбо" и утвержден региональный партийный проект "Школа молодых лидеров".