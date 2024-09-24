Единороссы в Нефтегорском районе отметили волонтеров "серебряного" возраста

В преддверии Дня пожилого человека самые активные пенсионеры Нефтегорска получили в подарок от партийцев местного отделения "Единой России" подписку на районную газету.

Жительницы Нефтегорского района Татьяна Харина и Галина Останкова теперь узнают местные новости в числе первых. За активный труд в тылу для нужд фронта волонтерам "серебряного" возраста вручили подписку на газету "Луч".

"Эти женщины - наша гордость, - отметила исполнительный секретарь МО партии в Нефтегорском районе Наталья Сухинина. - Они по собственной инициативе, несмотря на возраст, плетут маскировочные сети и сумели привлечь к этому немало сельчан".

Тот, кто хотя бы раз попробовал самостоятельно плести сети для бойцов, знают, какой это кропотливый и нелегкий труд. Но мастерицы не сдаются возрасту и продолжают работу.

"Конечно, мы не думали, что придут такие времена, - рассказала Татьяна Харина, - но сейчас не время отступать и рассуждать - мы сделаем все, чтобы помочь нашим мужчинам, тем, кто рискует жизнью ради мира".

Все необходимые расходники для изготовления маскировочных сетей волонтеры приобретают сами, рассказали в местном отделении партии.