Врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации

Его кандидатуру на эту должность предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На пост сенатора Владимира Якушева выдвинул губернатор Тюменской области.

"Летом этого года Владимир Якушев был назначен на должность исполняющего обязанности секретаря Генсовета "Единой России". Партия с его непосредственным участием прошла подготовку к ЕДГ, показав блестящие результаты на выборах по всей стране. Управленческий опыт наработан колоссальный. Владимир Владимирович прошел все этапы большого жизненного и профессионального пути", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Владимир Якушев родился в 1968 г., прошел военную службу в рядах Советской Армии, окончил Тюменский государственный университет, получил степень кандидата экономических наук. Работал на разных должностях в банковском секторе, был вице-губернатором региона, главой города Тюмени, возглавлял Тюменскую область. Затем возглавил Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а с 2020 г. стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.

Валентина Матвиенко добавила, что в Совете Федерации очень ценят, когда приходят "люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы".

"Я уверена, что Владимир Владимирович сможет себя проявить на должности первого заместителя председателя Совета Федерации и достойно справиться с этой ответственной работой", - резюмировала Валентина Матвиенко.