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Врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Его кандидатуру на эту должность предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

На пост сенатора Владимира Якушева выдвинул губернатор Тюменской области.

"Летом этого года Владимир Якушев был назначен на должность исполняющего обязанности секретаря Генсовета "Единой России". Партия с его непосредственным участием прошла подготовку к ЕДГ, показав блестящие результаты на выборах по всей стране. Управленческий опыт наработан колоссальный. Владимир Владимирович прошел все этапы большого жизненного и профессионального пути", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Владимир Якушев родился в 1968 г., прошел военную службу в рядах Советской Армии, окончил Тюменский государственный университет, получил степень кандидата экономических наук. Работал на разных должностях в банковском секторе, был вице-губернатором региона, главой города Тюмени, возглавлял Тюменскую область. Затем возглавил Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а с 2020 г. стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.

Валентина Матвиенко добавила, что в Совете Федерации очень ценят, когда приходят "люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы".

"Я уверена, что Владимир Владимирович сможет себя проявить на должности первого заместителя председателя Совета Федерации и достойно справиться с этой ответственной работой", - резюмировала Валентина Матвиенко.

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