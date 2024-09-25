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Сотовая связь Транспорт и связь

Каждый третий верит письмам от мошенников

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среднем треть персонала в российских компаниях доверяет сымитированным фишинговым письмам. Сотрудники активно переходят по присланным ссылкам, если им сообщают, например, о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с корпоративного мероприятия. Таковы результаты совместного анализа тренировочных фишинговых рассылок, проведенного МегаФоном и "Лабораторией Касперского".

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

В среднем половина сотрудников российского бизнеса открывает письма из сымитированных рассылок, 35% переходят по ссылке, каждый третий из них (10%) вводит свои персональные данные на сторонних ресурсах. Если сообщение содержит файл-вложение, то 8,3% адресатов открывают его. Самый большой показатель компрометации информации по одной из рассылок составил 33% — каждый третий работник предоставил свои данные. Однако среди компаний, которые провели обучение персонала, эти показатели существенно ниже: только 9% сотрудников открывает вредоносные письма, 2% переходит по ссылке и 0,2% компрометируют свои сведения. Примечательно, что количество компаний, которые проводят обучение и тестовые фишинговые рассылки, за последний год увеличилось в 2,5 раза. Большая часть из них — представители малого бизнеса.

Среди отдельных тренировочных фишинговых рассылок, вызвавших наибольшее доверие среди сотрудников российских компаний, оказались поддельные обращения от HR- и ИТ-отделов. Например, из рассылки о введении дресс-кода по ссылке перешло три четверти получивших ее адресатов (77%). Письмо с темой "Фото с корпоратива" заинтересовало 32%. Также повышенным интересом пользовалась тема "Нарушение корпоративной политики использования учетных записей". По ссылке из письма с таким заголовком кликнули 23% получателей. На безобидное, казалось бы, письмо якобы от специалистов HR-отделов с просьбой пройти онлайн-опрос попались 14% пользователей от общего числа тех, кому оно пришло в рамках еще одной тренировочной рассылки. К тому же всегда остается остроактуальной тема денег. Письмам с заголовками "Ваши средства перемещены в частный инвестиционный фонд" и "Ваша страховая компания отклонила ваше заявление как немедицинское" поверили по 14% получателей.

Результаты анализа были получены на основании данных статистики двух решений — "МегаФон Security Awareness" и платформы по повышению киберграмотности сотрудников Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Анализировались тренировочные фишинговые рассылки, проведенные в интересах корпоративных клиентов мобильного оператора и разработчика решений в области кибербезопасности в январе–августе текущего года в России.

Тестирования бизнеса на восприимчивость к фишинговым атакам проводятся в соответствии с принципами белого хакинга. Для рассылки могут специально разрабатывать сайты-имитаторы, брендинг, похожий на оригинальный, а также применять методы социальной инженерии. В отличие от настоящих мошеннических рассылок, скомпрометированные данные пользователей не собираются и не хранятся. Организаторы лишь подсчитывают количество ошибок персонала заказчика и предоставляют отчет.

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Последние комментарии

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здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

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ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

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Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

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