Самарских студентов научили распознавать телефонных мошенников и собирать автомат Калашникова

На площадке Штаба эксперты Высшей школы современного рассказали, как не попасться на удочку мошенников, если хочешь стать предпринимателем, погрузили в историю казачьего костюма и научили азам начальной военной подготовки.

Плюсы и минусы самозанятости разобрали на площадке штаба в рамках семинара "Самозанятость: подводные камни и бонусы". Во время встречи студенты не только выяснили, как стать самозанятым или индивидуальным предпринимателем, но и узнали, как действуют мошенники и как защитить себя и свои доходы.

Виртуальные мошенники промышляют тем, что похищают деньги у граждан, привлекая третьих лиц. Это третье лицо - посредник - и становится дропом, то есть человеком, который невольно помогает преступникам обналичить деньги. В зоне риска преимущественно оказываются молодые люди - злоумышленники активно играют на желании молодых заработать самостоятельно и вовлекают их в преступную цепочку.

Как распознать вербовщика в дропперы? Актуальную повестку вместе со студентами многопрофильного колледжа им. В.В.Бартенева в областном штабе общественной поддержки разобрала Елена Бобкова, директор по стратегическому развитию и экономико-аналитической работе Высшей школы современного образования, эксперт национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде: "Даже если человек стал дроппером по незнанию, доказать невиновность будет непросто - дроппер автоматически становится участником мошеннической схемы. Важно не стать цепочкой в преступном звене. За это предусмотрены реальные сроки, штрафы и принудительные работы".

"Я узнал сегодня, что, оказывается, могут просто банально попросить помочь перевести деньги на счет или снять наличные в банкомате и отдать третьему лицу. А еще вернуть якобы по ошибке перечисленные на карту деньги - и это тоже карается законом, - поделился знаниями студент колледжа Максим Аргасцев. - Своим друзьям обязательно расскажу, что есть такие схемы и надо быть осторожным".

Кроме того, эксперты Высшей школы современного образования продемонстрировали самарским студентам мастер-классы по сборке и разборке оружия, по изготовлению окопных свечей, оказанию первой помощи и рассказали о создании сублимированной пищи. Мероприятия провели доцент, генеральный директор Высшей школы современного образования Игорь Григорьянц и волонтеры Высшей школы.

В выставочной зоне участников мероприятия ждали выставка по истории казачьего костюма и мобильная станция-фотозона "Через три войны". Студентов и гостей Штаба покорили уникальные работы выпускницы института Ольги Кульборисовой из с. Кинель-Черкассы. Благодаря ее умелым рукам и творческой фантазии и была создана мобильная выставка-музей "История женского казачьего костюма".

Штаб общественной поддержки "Единой России" - это площадка, созданная для поддержки гражданских инициатив жителей и общественных организаций Самарской области. Каждый гражданский активист может прийти со своей инициативой и здесь найти поддержку и необходимые ресурсы для дальнейшего продвижения и реализации своих проектов, ведь штаб оборудован всем необходимым для проведения мероприятий различного уровня: есть спикер-зал, коворкинг, зона мастер-классов, выставочное пространство и детский уголок.

Узнать о мероприятиях Штаба Общественной поддержки Самарской области или присоединиться к его деятельности можно в группе ВК или по телефону +7 (846) 300-22-30. Самара, ул. Революционная, 107, часы работы с 10:00 до 19:00 (с понедельника по субботу).