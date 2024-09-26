Людей серебряного возраста приглашают на встречу с кардиологом в Штабе общественной поддержки "Единой России"

В понедельник, 30 сентября, в 13:00 в Штабе общественной поддержки "Единой России" (Самара, ул. Революционная, 107) пройдет встреча с врачом-кардиологом. На нее приглашаются люди серебряного возраста и все, кто следит за здоровьем.

На площадке штаба знаниями и профессиональными рекомендациями поделится самарский врач, специалист по медицинской профилактике Нелли Быкова.

На встрече обсудят риски хронических заболеваний, расскажут, как их избежать или свести к минимуму, научат правильно измерять давление и пульс. Также можно будет задать медику вопросы.

Самые активные участники получат пригласительные от старейшего в области учреждения культуры.

Встреча организована при содействии Самарского областного центра здоровья и профилактики в рамках мероприятий, подготовленных к Всемирному дню сердца.