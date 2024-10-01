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Накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла встреча жителей Самары серебряного возраста с врачом общей профилактики.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Контроль веса, артериального давления и холестерина плюс здоровое питание и активный образ жизни — на площадке штаба активисты ТОС № 8 Октябрьского района вместе с самарским врачом, специалистом по медицинской профилактике Нелли Быковой составили дорожную карту жизни без боли и больничных.

Красивые, подтянутые, активные — они пришли, чтобы поговорить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний с профессионалом.

Старожил Октябрьского района Мунира Кармакаева, несмотря на возраст, принимает самое активное участие в общественной жизни. На территории ТОС № 8 женщину знают, как жизнерадостного человека, а ее выпечка часто стоит на столах во время общих мероприятий.

"Когда получила приглашение на мероприятие в штаб, где мы можем встретиться, чтобы пообщаться на интересные нам темы, очень обрадовалась, — поделилась Мунира Махмудовна.  —  мне нравится, что к нам  здесь отнеслись не как к пожилым, со счетов не списывают, и забота о нашем здоровье очень радует".

Активный образ жизни и внимание ближних, которые, кроме ухода, могут подарить пожилому человеку самое главное — уверенность в том, что он по-прежнему нужен семье и обществу, — это тоже, по мнению врача, помогает минимизировать риски сердечно-сосудистых заболеваний, таких, к примеру, грозных, как инсульт.

"Пожилые часто болеют и уходят раньше из-за невостребованности и одиночества, — отметила доктор Нелли Быкова. — Я на встречах часто рассказываю про свою маму, которой на днях исполняется 98 лет — она полна жизненных сил и сумела сохранить и ясность ума, и физическую бодрость. Потому что чувствует, что нужна семье, и своим образом жизни дает пример внукам и правнукам".

Чтобы сохранить как можно дольше интеллект и память, врачи посоветовала читать каждый день вслух по пять страниц текста. И чаще общаться. Возможности для этого есть. На площадках Штаба общественной поддержки, к примеру, каждый месяц проходят различные мероприятия, в том числе и для людей серебряного возраста — мастер-классы, беседы, спортивно-оздоровительные занятия. Вот и сегодня активистки из Самары не только встретились с врачом, но и  получили в подарок ко Дню пожилого человека билеты в киноцентр "Художественный".

Дни здоровья и профилактики проходят в Штабе общественной поддержки "Единой России" при содействии Самарского областного центра здоровья и профилактики.

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