"Единая Россия" разработает поправки ко второму чтению бюджета

"Единая Россия" вместе с правительством проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Приоритет партии — реализация в полном объеме поручений президента в послании и выполнение положений народной программы.

"Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева", — отметил Владимир Якушев.

Он отметил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей.

Увеличится финансирование социальной политики — к 2027 году расходы вырастут до 7,2 триллиона рублей, что обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

Обеспечены положения народной программы "Единой России" по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения. На эти цели добавляется по 15 миллиардов рублей ежегодно.

В проекте бюджета предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку — в соответствии с поручениями президента.

Растут и расходы на здравоохранение. По инициативе "Единой России" обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит порядка миллиарда посещений. Увеличивается финансирование фонда "Круг добра" для поддержки детей с орфанными заболеваниями.

Начнется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой "Единая Россия" представила в Минстрой. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

Поддержку получат регионы. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.

6,1 триллиона рублей будут направлены на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа- и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР, другие направления.

"В числе приоритетов реализация национальных проектов. "Единая Россия" представила по каждому из них свои предложения", — заключил Владимир Якушев.

Депутат Госдумы от Самарской области, председатель Комитета ГД РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев уверен: "В условиях новых вызовов бюджет 2025–2027 годов должен обеспечить стабильное выполнение всех социальных обязательств и укрепление обороноспособности страны. В ведении нашего Комитета 8 госпрограмм, к обсуждению финансирования которых будут привлечены представители экспертных сообществ. Парламентский контроль и системная работа по сопровождению государственных программ и их законодательного обеспечения будет усилена. Предстоит серьезная и продуктивная работа, направленная на улучшение жизни наших граждан и укрепление суверенитета страны".