Из ТЦ "Аврора" эвакуировали людей, в здании работали пожарные

В среду, 2 октября, около 20:00 из здания ТРК "Аврора" в Самаре эвакуировали людей, у здания скопилось много пожарных машин. Огнеборцы протянули рукава в здание, сообщает корреспондент Волга Ньюс.
Предположительно, на четвертом этаже произошло задымление. Примерно в 20:35 пожарные шланги свернули и стали разъезжаться. Доступ людей в здание открыли, но пока только на первый этаж. Официальных данных пока нет.
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