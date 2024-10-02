Из ТЦ "Аврора" эвакуировали людей, в здании работали пожарные

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В среду, 2 октября, около 20:00 из здания ТРК "Аврора" в Самаре эвакуировали людей, у здания скопилось много пожарных машин. Огнеборцы протянули рукава в здание, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Фото: предоставлено автором