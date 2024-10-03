В Самарской области 15 суток будут досматривать пассажиров и багаж

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С четверга, 3 октября, с 8:00, в Самарской области вводят уровень безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств № 2. Об этом сообщает региональное УФСБ.